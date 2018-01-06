İsmet Sezgin'in heykeli, Aydın'da adını taşıyan parka dikildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, merhum siyaset adamı İsmet Sezgin'in heykeli, adını taşıyan parktaki Afrodisias Heykeli'nin yanına dikildi. İsmet Sezgin'in heykeli, siyasi parti temsilcileri ve yakınların katılımıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan, Aydın Belediye Başkanlığı ile TBMM Başkanlığı da yapan Aydınlı merhum siyasetçi İsmet Sezgin'in heykeli, memleketindeki adını taşıyan parka dikildi. Parkta bulunan Afrodisias Heykeli'nin yan tarafına yerleştirilen heykelin açılışına, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İsmet Sezgin'in kızları Ayşe Rennan Sezgin ve Seynan Levent Sezgin, yeğeni Aydın Sezgin, bir dönem birlikte görev yaptığı eski milletvekili Behiç Tozkoparan'la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOK DOST BİRİKTİRMİŞ"

İsmet Sezgin'in büyük kızı Ayşe Rennan Sezgin, başta heykeli yapan heykeltıraş Mustafa Tuncay olmak üzere emeği geçen herkese, İsmet Sezgin'in sevenlerine ve Aydınlı hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi. Ayşe Rennan Sezgin, "Babam hayattaki en büyük zenginliğin dost biriktirmek olduğunu söylemişti. Ne mutlu ona ki çok dost biriktirmiş. Ne mutlu bize ki bu birikimlerine şahitlik ediyoruz. Babamın en çok övündüğü özelliklerinden birisi de Aydınlı olmaktı. Aydın şehrinin ona gösterdiği vefayı çok önemsiyoruz. Bu vefa bizleri çok duygulandırıyor" dedi.