İsmet Yılmaz, Sivas'ta raybüs kullandı (2)

'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİNDE İSTİKRAR ADASI' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kangal ilçesindeki programın ardından raybüsle Divriği ilçesine geçti. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Avrupalı bazı bilim adamlarının 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirdiği Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Yılmaz, restorasyonu yürüten firmanın genel müdürü Mukadder Er'den bilgi aldı. Yılmaz daha sonra ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada 24 Haziran'da bir seçime gidileceğini belirterek, "Bu seçime geçen yıl millet karar verdi, dedi ki hükümeti bundan sonra ben kuracağım. Dolayısıyla milletin hükümeti kurma kararı doğrultusunda alınan karar uyarınca ilk defa bu seçimde uygulamaya geçecek. Millet neye karar verecek, bir milletvekillerini seçecek parlamentoyu oluşturacak, cumhurbaşkanını seçecekler, hükümeti oluşturacak. Milletin yetkisi eskiden birdi, yani bir parlamentoyu seçerdi şimdi milletin yetkisi 2 oldu. Ne yapacak, hükümeti de millet kuracak. Sabah oy vereceksin sandığa, akşam sandık açıldığı zaman hükümetin kurulduğunu bileceksin. Bu hükümetin adı millet kurduğu için millet hükümeti diyoruz" dedi. 'SİZE GÜVENMEYENLERE, SİZ GÜVENİR MİSİNİZ?' Bakan Yılmaz, muhalefet partilerinin tekrar eski sisteme dönme yönündeki açıklamalarını eleştirerek şöyle dedi: "Şimdi bazıları diyor ki, ‘Biz tekrar eski sisteme döneceğiz. Niye? Bu millete verilen hak fazla diyor. Niye? Bu millet kimi seçeceğini bilmez diyor. Niye? Bu millete güvenilmez diyor. Şimdi sorum şu? Size güvenmeyenlere siz güvenir misiniz, sizi cahil görenleri sizden daha nitelikli görür müsünüz? İnanıyorum ki bu aziz millete kendini yetersiz görenlere, bütün hakkın sahibi millet geçen referandumdaki almış olduğu 'bu hak bana aittir' dedi, bu seçimde elinden almayı vaat edenlere oy vermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu milletin terazisi bu ana kadar şaşmamıştır. Bakın bu seçim ne seçimidir denildiğinde 2 şeyi söylemek lazım. Milletten hak alanlar, milletin hakkına saygı duyanlar. Kim milletten hak alacak? Millet hükümeti kuracak, biz ne karar verirseniz amenna diyoruz. Diğerleri de diyor ki ‘Hayır olmaz, bu millet hükümeti kurmasın, bu millet bu doğrultuda oy kullanmasın, bu millet doğrultuda karar vermesin’ diyor. Dolayısıyla bundan sonra söz aziz milletimize aittir. Ya karar sende, hükümeti kurmaya ya sen karar vereceksin, ya da diyeceksin ki ‘ben hükümet kurmayı bilmem, bu diğer muhalefet partileri doğru söylüyor, ben milletvekili seçeyim onlar da istediklerini kursun'. Ama biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet, millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu karardan herhangi birisinden biz bir hata görmedik, bir yanlış görmedik, bir zarar görmedik. İnanıyoruz ki bu 24 Haziran’da vereceğiniz kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır diye düşünüyoruz." 'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİNDE İSTİKRAR ADASI' Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz şöyle devam etti: "Dönemimiz çok fazla değişim dönüşüm dönemi. Bu değişimi yakalayan ülkeler kendi halkını refaha ulaştırıyor. Kendi milletine halkına daha iyi imkanlar sunuyor. Ama bu değişimle dönüşümü yakalayamayanlar o zaman kendi halkına milletine çok büyük bedeller ödetiyor. Türkiye, gerçekten bu tür ateş çemberi içerisinde bir istikrar adası durumunda. Bunu da istikrarla güvene borçluyuz. Bu aziz millet 2002 yılından bu yana kadar her seçimde istikrar ve güvenin devamı doğrultusunda karar verdi. Bu seçimle de inşallah istikrarı kurumsallaştıracağız. İstikrarla güven kurumsal hale gelsin istiyor muyuz? Eğer istikrar daim olsun, Türkiye’de huzur daim olsun, ekonomi kalkınma daha iyi olsun, devleti güçlendirelim, ekonomimizi büyütelim, daha adaletli bir dağıtım yapılsın diyorsanız, oy vereceğiniz kesim belli. Hak millettedir, bu millet ne tercihte bulunursa başımız gözümüz üstüne diyoruz. Güçlü bir meclisi, hükümeti seçmenizi istiyoruz. Meclisle hükmet arasında güven ve uyumun olmasını da istiyoruz. Eğer hükümeti başka yerden seçerseniz Türkiye zaman kaybeder. Bundan dolayı da diyorum ki güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye olacaktır. Biz milletimize güveniyoruz." Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Divriği programının ardından raybüsle Sivas kent merkezine hareket etti.

