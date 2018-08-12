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İsmet Yılmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz (85) memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde toprağa verildi.

Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN(Sivas),(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz (85) memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde toprağa verildi.

Eski Milli Eğitim Bakanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz, İstanbul'da dün akşam kalp krizi geçirmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne Yılmaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine getirildi. Anne Yılmaz için ikindi namazına müteakip Gürün ilçe merkezindeki Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, ile yakın illerin valileri, belediye başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında İsmet Yılmaz'ın gözyaşı döktüğü görüldü. Anne Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Pınarönü Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler Yılmaz ve yakınlarına taziyede bulundu.

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