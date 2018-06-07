İsmi verilen okulda şehidin anısına iftar

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK'nın 7 Haziran 2016'da Vezneciler Caddesi'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki otobüse gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün ailesi tarafından şehidin anısına iftar verildi.
Zeytinburnu'nda Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu'nun bahçesinde verilen iftar öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Şehit babası Zeki Karagözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının hala taze olduğunu söyledi.
Karagözlü, oğlunun eğitime başladığı okula isminin verildiğini ifade ederek, "Oğlum burada 9 sene okudu. Burada top oynadı, burada büyüdü, burada delikanlı oldu. Oğlum Zeytinburnu'nda otururken şehit oldu. Buranın çocuğu. Zeytinburnu halkı çok sahip çıktı şehidine." dedi.
- "Ülkemizi bölemeyecekler"
Pahalı topraklarda yaşadıklarını söyleyen Karagözlü, "Burada yaşamak kolay bir şey değil. Bunun bir bedeli oluyor. Şehit veriyoruz. 1071'den beri bütün savaşlarda şehitler verdik. Hala gözleri bizim topraklarımızda. İnşallah ülkemizi bölemeyecekler. İşte çevik kuvvet burada, bunlar hep bu vatanı bekliyorlar. Biz rahatsak onların sayesinde. Bu vatan için canlarını vermeye hazırlar. Gönül işi bu iş." ifadelerini kullandı.
Şehidin abisi Yasin Hakan Karagözlü ise kardeşi için geçen yıl mahallelerinde Şehit Kadir Cihan Karagözlü Sokak'ta iftar düzenlediklerini aktararak, "Bu yıl da kardeşimin eğitimine başladığı, isminin verildiği okulda iftar düzenliyoruz. Öğretmenlerimiz, çevik kuvvetimiz, dostlarımız, ailemiz, aile büyüklerimiz burada. Şehidimizi, ismini vererek ölümsüzleştirdiğimiz okulda yad ettik. Güzel duygular yaşıyoruz. Mevlam bu şerefi yaşamayı ailemize nasip etti." şeklinde konuştu.
İftar programına, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Acıkara, şehidin annesi Mükerrem, eşi Gülçin Karagözlü ve yakınları ile silah arkadaşlarının yanı sıra isminin verildiği okulun müdürü, öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Şehidin isminin verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da okul bahçesinde hazır bekletildi.
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