İSO’da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyeleri gerçekleştirilen seçimle belirlendi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, 2 bine yakın sanayicinin sandık başına gittiği seçimlerde, 295 meslek komitesi üyesi ve 120 meclis üyesi belirlendi.

Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi'nden seçime giren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'un liderlik ettiği rakip listeye 18'e karşı 79 oyla galip geldi.

İSO'daki 55 meslek komitesinde yapılan seçimlerle yeni dönemdeki İSO meclis üyeleri de belirlendi. Buna göre daha önce 105 olan İSO meclis üyesi sayısı 120'ye çıktı.

- İSO yönetim kurulu başkanı 7 Nisan'da seçilecek

Meslek Komitesi seçimlerinde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 5 No'lu Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Komitesi'nden seçime girdi. Bahçıvan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Bahçıvan Gıda'nın içinde bulunduğu listeye, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'un liderlik ettiği liste rakip oldu.

İSO'nun meclis başkanlık divanı ile 11 kişiden oluşacak yönetim kurulu ve başkanı, 7 Nisan Odakule'de yapılacak seçimle belirlenecek.