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İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

anlıurfa'nın Harran ilçesinde bir çiftçi isot tarlasını sulamak için kaçak elektrik hattı kullandığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulandı.

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,(DHA) anlıurfa'nın Harran ilçesinde bir çiftçi isot tarlasını sulamak için kaçak elektrik hattı kullandığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulandı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) kaçak ekiplerinin Harran ilçesine bağlı Duran kırsal Mahallesinde gerçekleştirdiği denetimlerde adı açıklanmayan bir çiftçi, yaklaşık 30 metre mesafedeki alçak gerilim direğinden evine ve isot tarlasına kaçak elektrik hattı döşediği ortaya çıktı. Ekipler, kaçak hatta ait kabloları sökerek toplarken, ev sahibi hakkında kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yaptı. Bölgede kaçak elektrik kullanmanın önüne geçebilmek için denetimlerini sürdüren ekipler, Viranşehir ilçesinde ise Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu'nu (ASOP) besleyen kablonun delinerek, buradan kaçak elektrik hattı çekildiği belirlenen bir kişi hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, kaçak hattı iptal ettikten sonra besleme kablosunun üzerini yeniden örttü.

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