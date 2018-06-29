İspanya açıklarında büyük beyaz köpek balığı görüldü

MADRİD (AA) - Akdeniz'de İspanya açıklarında 30 yıldır ilk kez büyük beyaz köpek balığı görüldü.
İspanyol deniz koruma örgütü Alnitak-Conservation in Action, Facebook sayfasında perşembe günü Mayorka'nın güneyinde Cabrera'nın Balearic Adası yakınlarında fark edilen büyük beyaz köpek balığının fotoğrafını paylaştı.
Gruptan yapılan açıklamada, hayvanın 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.
İspanya kara sularında yaklaşık 30 yıldır büyük beyaz köpek balığının görülmediğine işaret edildi.
İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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