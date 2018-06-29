HABER

İspanya açıklarında büyük beyaz köpek balığı görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

İspanya açıklarında büyük beyaz köpek balığı görüldü

MADRİD (AA) - Akdeniz'de İspanya açıklarında 30 yıldır ilk kez büyük beyaz köpek balığı görüldü.

İspanyol deniz koruma örgütü Alnitak-Conservation in Action, Facebook sayfasında perşembe günü Mayorka'nın güneyinde Cabrera'nın Balearic Adası yakınlarında fark edilen büyük beyaz köpek balığının fotoğrafını paylaştı.

Gruptan yapılan açıklamada, hayvanın 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

İspanya kara sularında yaklaşık 30 yıldır büyük beyaz köpek balığının görülmediğine işaret edildi.

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Ekonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldıEkonomi Bakanı Zeybekci, YASED'in 37'inci Genel Kuruluna katıldı
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecekMuharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük beyaz köpek balığı İspanya

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.