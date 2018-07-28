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İspanya Akdeniz'de iki günde bin göçmeni kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

İspanya Akdeniz'de iki günde bin göçmeni kurtardı

MADRİD (AA) - İspanya Sahil Güvenlik ve Deniz Emniyeti Kurumu, son iki günde Akdeniz üzerinden Avrupa geçmeye çalışan binden fazla göçmeni kurtardığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, cuma günü 52 botta 774 göçmenin, bugün de 13 botta 238 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Libya'da göçmenlere yönelik baskılar, İtalya'ya ulaşmayı zorlaştırdığından, birçok göçmen Cezayir ve Fas'a giderek İspanya'ya geçmeye çalışıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, bu sene şimdiye kadar 20 bini deniz üzerinden 22 bin 700 düzensiz göçmenin İspanya'ya ulaştığını, bunun geçen senenin aynı dönemine göre 3 kat fazla olduğunu duyurdu.

Örgütün verilerine göre, 2018 yılında şimdiye kadar bin 500'den fazla kişi Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Avrupa göçmen İspanya

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