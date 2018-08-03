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İspanya göçle mücadeleyi tek çatı altında toplayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Ülkedeki göçle mücadele çalışmalarını tek çatı altında toplayacak komuta merkezi kurulacağı bildirildi

MADRİD (AA) - İspanya, son aylarda artış gösteren düzensiz göç akışını kontrol edebilmek için operasyonel komuta merkezi kurarak mücadele çalışmalarını tek çatı altında toplama kararı aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düzensiz göçün kendi dönemindeki uygulamalardan değil, "bugüne kadar olmayan" göçmen politikasından kaynaklandığını savundu.

Göçü kontrol altına alabilmek için operasyonel komuta merkezi kurma kararı aldıklarını açıklayan Sanchez, bu kapsamdaki faaliyetleri tek çatı altında toplayacak merkezin "siyasi değil, operasyonel" görev yapacağını ifade etti.

Her şeyin sınır kontrolü ile başladığını dile getiren Sanchez, düzensiz göçmenlerin botlarla açıldığı Fas ve kaynak ülkelerin yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, ocak ayından bu yana İspanya'ya deniz yoluyla 21 bin düzensiz göçmen gelirken girişim sırasında 304 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'daki yeni hükümetin sert tutumu nedeniyle Libya-İtalya rotasında yüzde 80 azalma görülürken İspanya, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin ana hedefi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen İspanya Pedro Sanchez

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