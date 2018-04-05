HABER

İspanya HSBC sızıntıları hükümlüsünü serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

İspanya, İsviçre'nin iadesini istediği eski bir HSBC çalışanını şartlı serbest bıraktı - İspanya Adalet Bakanı Catala, HSBC çalışanı ile İsviçre'ye kaçan 2 ayrılıkçı Katalanın iade talepleri arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi - Falciani'nin İsviçre'deki avukatı Henzelin: - "(İki ülke arasında anlaşma iddialarını) Doğrulayacak konumda değilim fakat durum böyleyse oldukça çirkin bulduğumu söyleyebilirim"

MADRİD (AA) - İspanya mahkemesi, vergi kaçırmaya ilişkin belgeleri sızdırmak suçlamasıyla hakkında 5 yıl hapis cezası kararı bulunan ve İsviçre'nin iadesini istediği eski HSBC çalışanı Herve Falciani'nin şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, bugün yapılan duruşmada, 46 yaşındaki Fransız-İtalyan uyruklu Falciani'nin pasaportuna el konulması ve haftada bir imza vermesini kararlaştırdı.

Bu sürede, Falciani'nin iade talebinin değerlendirileceği ifade edildi.

İsviçre'nin iade talebini 2012'de reddeden İspanya'nın son adımı, tartışmaları beraberinde getirdi.

- İspanya ve İsveç arasında anlaşma iddiaları

İsviçre'nin geçen ay aldığı yeni yakalama kararının 2 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin bu ülkeye kaçmasının ardından gelmesi dikkati çekerken, İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Falciani'nin gözaltına alınmasıyla hükümetin bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

İki mesele arasında bir bağlantı kurulmaması gerektiğini kaydeden Catala, "Bunlar, uluslararası iş birliği çerçevesindeki hukuksal konular. Bundan farklı olarak değerlendirilmemeli." dedi.

Ancak Falciani'nin İsviçre'deki avukatı Marc Henzelin, iki mesele arasında bağlantı olduğunun ve iki ülkenin bir tür anlaşma yaptığının dillendirildiğini ancak kendisinin bunu doğrulayacak bir konumda olmadığını ifade ederek, "Fakat durum böyleyse oldukça çirkin bulduğumu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

- 222 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı

Falciani, HSBC'nin İsviçre şubesi için çalışırken 2008'de, bankanın müşterilerin 222 milyar dolara varan vergi kaçırmasına yardım ettiğini gösteren bilgileri sızdırmıştı.

"İsviçre Sızıntıları" olarak bilinen skandal sonrası "zenginleri korkutan adam" olarak ünlenen Falciani, 2015 yılında bir İsviçre mahkemesi tarafından casusluktan suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmaya katılmayan ve ülkeden kaçan Falciani, yıllardır yaşadığı İspanya'da İsviçre'nin talebi üzerine dün gözaltına alınmıştı.

Falciani, sızıntıları yaptıktan sonra İspanya'ya gitmiş, iadesi 2012'de bir İspanyol mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktıMehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı
Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Herve Falciani HSBC İspanya isviçre

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

İlginizi Çekebilir

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın eşi gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın eşi gözaltına alındı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında dış cephe tartışması

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında dış cephe tartışması

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

Yangından kaçış anı kamerada

Yangından kaçış anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.