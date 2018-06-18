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İspanya Kralı'nın eniştesi "yolsuzluktan" hapse girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

Kral 6. Felipe'nin yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlükten suçlu bulunan eniştesi Inaki Urdangarin, 5 yıl 10 aylık hapis cezasını çekmek için teslim oldu

MADRİD (AA) - İspanya Kralı 6. Felipe'nin eniştesi Inaki Urdangarin, yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlükten hakkında verilen cezanın Yüksek Mahkeme'de onanmasının ardından hapse girdi.

Urdangarin, kendisine tanınan 5 günlük sürenin sonunda sabah saatlerinde Avila bölgesindeki Brieva hapishanesine teslim oldu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Urdangarin'e yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlük suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının 5 yıl 10 aylık kısmını onamıştı.

Evrakta sahtecilikten beraatine karar verilen Urdangarin'e teslim olması için 5 günlük süre tanınmıştı.

İspanya'da "Noos olayı" olarak bilinen davada yargılama süreci, 2016'da başlamıştı. Yerel mahkeme, davada 17 sanık arasında en fazla cezayı alan Urdangarin ve eski ortağı Diego Torres'i cezaevine göndermeyerek haklarında denetimli serbestlik kararı almıştı.

6,2 milyon avroluk kamu kaynağını usulsüz kullanmak, vergi kaçırmak, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik suçlarıyla 17 kişinin yargılandığı dava sonunda İspanya Kralı'nın kız kardeşi Prenses Cristina'ya da 265 bin avro para cezası verilmişti.

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Inaki Urdangarin İspanya Kral 6. Felipe Yolsuzluk

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