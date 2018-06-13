İspanya Kralı'nın eniştesi yolsuzluktan hapse girecek

MADRİD (AA) - İspanya Kralı 6. Felipe'nin eniştesi Inaki Urdangarin, Yüksek Mahkemenin yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlük nedeniyle hakkında verilen cezayı onamasının ardından 5 gün içinde hapse girecek.

Urdangarin, Yüksek Mahkemenin kararını açıklamasının ardından bir kez daha yerel mahkemede hakim karşısına çıktı.

Palma'daki mahkeme, Urdangarin'in hapsine hükmetti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan Urdangarin'e gönüllü olarak teslim olması için 5 gün süre tanındı.

Temyiz başvurusunu dün karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Urdangarin'e yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlük suçlamasıyla verilen yaklaşık 6 yıl 3 aylık hapis cezasının 5 yıl 10 aylık kısmını onamıştı.

Yüksek Mahkeme, Urdangarin'in evrakta sahtecilikten beraatine karar vermiş ve Kral 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina'nın da kocasının işlediği suçlardan fayda sağladığına hükmederek hakkında verilen para cezasını yerinde bulmuştu.

İspanya'da "Noos olayı" olarak bilinen davada yargılama süreci, 2016'da başlamıştı. Yerel mahkeme, davada 17 sanık arasında en fazla cezayı alan Urdangarin ve eski ortağı Diego Torres'i cezaevine göndermeyerek haklarında denetimli serbestlik kararı almıştı.

6,2 milyon avroluk kamu kaynağını usulsüz kullanmak, vergi kaçırmak, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik suçlarıyla 17 kişinin yargılandığı dava sonunda İspanya Kralının kız kardeşi Prenses Cristina'e da 265 bin avro para cezası verilmişti.

