HABER

İspanya sıcak havanın etkisi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Sıcaklıkların ülkenin büyük bölümünde bugün 40, yarın ve cuma günü 44 dereceyi bulması bekleniyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın büyük bölümünde hava sıcaklıklarının, Afrika'dan kuzeye doğru hareket eden sıcak hava dalgası nedeniyle 40 dereceyi geçeceği tahmin ediliyor.

İspanya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Endülüs'ün güneyi ile başkent Madrid'in etrafındaki toplam 8 bölgenin, bugünden itibaren ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle yüksek risk altında olduğu, bazı yerlerde sıcaklıkların 40 dereceyi geçebileceği belirtildi.

Diğer bölgelerin de daha düşük seviyede sıcaklıklara maruz kalacağına dikkat çekilen açıklamada, derecelerin perşembe ve cuma günleri ise 44 dereceyi görebileceğini duyurdu.

Yetkililer, halktan günün en güneşli saatlerinde dışarıya çıkmamaları, açık havada spor yapmamaları, yeterince su içmeleri, ev ve araçlarını olabildiğince soğuk tutmalarını istedi.

Uzmanlar da güneşe maruz kalan araçlarda bebek, çocuk, engelli ya da hayvanların bırakılmaması, özellikle yaşlıların susamasalar bile günde 2 litre suç içmeleri ve su açısından zengin meyve tüketmeleri uyarısını yaptı.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Rize'de şiddetli yağışRize'de şiddetli yağış
Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kameradaKüçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Diğer Haberler
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.