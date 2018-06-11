İspanya, sığınmacıları taşıyan gemiyi kabul edecek

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, İtalya ve Malta'nın limanlarına yanaşmasına izin vermediği 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi "insani nedenlerle" kabul etme kararı aldı.
İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Pedro Sanchez'in, insani krizlere ilişkin uluslararası yükümlülükler çerçevesinde 600'den fazla göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin İspanya limanlarına demirlemesine izin verdiği bildirildi.
"İnsani bir yıkımın önlenmesi ve bu kişilere güvenli bir liman sağlanması, uluslararası kanunlardan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde bu bizim yükümlülüğümüz." ifadeleri kullanılan açıklamada, geminin Valencia Limanı'na yanaşacağı belirtildi.
İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan "en yakın ve güvenli liman" olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti. Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.
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