İspanya’da bağımsızlık karşıtı protesto gösterisi

İspanya’nın Barcelona kentinde binlerce kişinin katılımıyla Katalonya’nın bağımsızlık hareketine karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Barcelona’da binlerce kişi Katalonya’nın bağımsızlık hareketine karşı yürüdü. Societat Civil Catalana tarafından düzenlenen yürüyüşe, eski Fransa başbakanı Manuel Valls, Ciudadanos partisinin başkanı Albert Rivera, Miquel Iceta, Xavier Garca-Albiol gibi siyasi isimler de katıldı.
Valls, Katalonya’nın geleceğinin birleşik ve Avrupa İspanya’sından geçtiğini savundu.
Aynı zamanda Fransız politikacı, bağımsızlık hareketinin bir “yalan” olduğunu hiçbir ülkenin, eski hükümetin 27 Ekim’de tek taraflı bağımsızlık ilanını kabul etmediğini dile getirdi.
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