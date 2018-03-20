İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu

Bu araçla Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan vatandaşları N.V.T ile I.D.D, işlemleri sonrası giriş ülkeye giriş yaptı. Gümrük çalışanları, aynı gün sınır kapısından farklı bir araçla çıkan bu iki kişiden şüphelendi.

Alınan bilgiye göre, 2 yıl önce İspanya'da çalınan lüks otomobilin şasi numarası Almanya'da bulunan aynı markaya ait farklı bir model araç ile değiştirilip Bulgaristan'a getirildi.

- 10 yıla kadar hapis istemi

Olayın aydınlanmasının ardından sahte plakalı ve şasi numaralı aracı Türkiye’ye getiren Bulgar vatandaşı N.V.T. ile aracı Türkiye’ye götürmesi için vekalet veren ve aracın gerçek sahibi olarak gözüken I.D.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Halil Abdülkerim Kardaş tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler N.V.T. ile I.D.D'nin “resmi belgede sahtecilik” ve “aldatıcı işlem ve davranışlarla eşyayı ithal etme” suçlarından toplam 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.