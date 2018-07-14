İspanya'da FETÖ ile mücadele

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin İspanyol makamları nezdinde gerekli girişimleri yaptıklarını belirterek, "Bir darbe girişiminde bulunan bir örgüte karşı yasaların gereğinin yapılması kadar doğal bir şey olamaz." dedi. Önhon, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Devletin bütün kurumlarına sızan FETÖ'nün anayasal düzeni yıkıp, seçilmiş hükümete karşı silah zoruyla bir girişimde bulunduğunu ve bunun karşılığını da gördüğünü belirten Önhon, Türkiye'nin iktidarı ve muhalefetiyle topyekun olarak bu girişime direndiğini ve onu başarısızlığa uğrattığını kaydetti. Yasalara karşı iş yapıldığında dünyanın her ülkesinde olduğu gibi karşılığının verileceğine dikkati çeken Önhon, "Bir darbe girişiminde bulunan bir örgüte karşı yasaların gereğinin yapılması kadar doğal bir şey olamaz. Nitekim yasaların da gereği yapılıyor. Darbe girişimine karışanlar, destek verenler, darbe girişiminin arkasındaki örgütün mensupları, hepsi yasalar önünde hak ettikleri cezalara çarptırılıyorlar." dedi.

- "FETÖ amacına ulaşamadı" Girişime rağmen demokrasinin ayakta kaldığını, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapıldığını vurgulayan Önhon, "Neresinden bakarsanız bakın FETÖ amacına ulaşamadı. Yani iki sene sonra bunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı. Darbe girişimi olunca İspanya'nın, Türkiye'nin seçilmiş hükümeti ve Türk demokrasisinin yanında durduğunu açıklayan ilk ülkelerden biri olduğunu dile getiren Önhon, "Önce destek mesajı gönderdiler. Ardından da o zamanki Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margallo Türkiye'ye gitti ve Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından kabul edildi, Dişleri Bakanı'mız ile de görüştü, Meclisi yerinde ziyaret etti. Yani İspanya, demokrasiden ve Türkiye'den yana olan tavrını açıkça ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu. İspanya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere dikkati çeken Önhon, geçen ay göreve başlayan yeni İspanyol hükümeti döneminde de bunun devam edeceğine inandığını, ziyaret ettiği İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Fernando Martin Valenzulea Marzo'nun kendisine Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemeyi sürdüreceklerini ve Ankara ile ilişkilerde bir politika değişikliğine gitmeyeceklerini söylediğini aktardı.

- "Bilgilendirme faaliyetlerimiz daha da arttı" Darbe girişimi öncesi ve sonrasında terör örgütüne ilişkin İspanya'da kamuoyunu aydınlatma faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Önhon, "Darbe girişiminden sonra bu faaliyetlerimiz daha da arttı. Gerek resmi makamlar nezdinde gerekse de kamuoyu nezdinde çeşitli yöntemlerle FETÖ'nün ne olduğunu, darbe girişiminin neyi amaçladığını anlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. İspanya'daki resmi kurumları her zaman bilgilendirdiklerini, basınla sık sık toplantılar yaptıklarını anlatan Önhon, ayrıca bilgi notları ile gazetecileri güncel tuttuklarını ve çeşitli düşünce kuruluşlarındaki toplantılara da katılarak bilgilendirme yaptıklarını kaydetti. - "Soru işaretleri dağılıyor" Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde aldığı önlemlerin özgürlüklerin kısıtlanması şeklinde değerlendirilmesinin yanlışlığına işaret eden Önhon, "Burada hedef alınan özgürlükler değil, bilakis özgürlükleri kısmaya, ortadan kaldırmaya veya suistimal etmeye çalışan yasa dışı oluşumlara karşı devletin ve halkın korunması amacıyla atılan adımlardır. İşte bunu çeşitli yöntemlerle bulunduğumuz ülkede karar vericilerin, kanaat önderlerinin, kamuoyunun bilgisine mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde yaymaya ve onları bu konuda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Örgüte ilişkin önceleri olan soru işaretlerinin de yeni deliller, mahkemelerde verilen ifadeler ve itiraflarla dağılmaya başladığını vurgulayan Önhon, bunları anlatmaya yönelik çalışmaları ileride de devam ettireceklerinin altını çizdi. - "Somut adımlar atılmaya başlandığını göreceğiz" FETÖ'nün İspanya'daki yapılanmalarıyla ilgili bir soru üzerine de Önhon, "Bu konuda İspanyol makamları nezdinde gerekli girişimleri yaptık, hatta en son sayın Başbakan'ımızın 24 Nisan'da Madrid'e yaptığı ziyarette de bu konu gündeme geldi. İzlemeye devam ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde FETÖ iltisaklı kuruluşlara karşı tedbirler alınmaya başlandığını görüyoruz. Çok uzak olmayan bir zamanda inanıyorum ki İspanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde de daha somut adımlar atılmaya başlandığını göreceğiz, bunu temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. Önhon, demokrasiyi hedef alan hain girişimin ikinci yıl dönümünde bir anma töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. - FETÖ'nün İspanya'daki faaliyetleri Kanlı darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütü, İspanya'da kendini Casa Turca (Türk Evi) adlı kültür derneğinin arkasına gizlemiş durumda. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2006 yılında kurulan ve ülkede 3 şubesi bulunan derneğin darbe girişimin ardından faaliyetlerinin azaldığı görülüyor.

İspanya'da faaliyet gösteren örgütle bağlantılı diğer bir oluşum da ARCO Forum adlı sözde "dinler arası diyalog" platformu. Her ne kadar Avrupa Birliği (AB) istihbarat biriminin (INTCEN) geçen sene sızan raporunda, FETÖ'nün, kullandığı "görünürdeki diyalog diline" karşın aslında "aşırı derecede Musevi ve Hristiyan karşıtı" olduğu belirtilse de örgüt, İspanya'da "diyalog" adı altında faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. - Kanlı yüzünü gizliyor Casa Turca ve ARCO Forum, internet sitelerindeki bilgiye göre, Madrid'de aynı adreste faaliyet yürütüyor. Kanlı yüzünü gizlemeye çalışan örgüt, bu oluşumların internet sitesinde elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantılı olduklarına ilişkin bilgiye yer vermiyor. - İspanyol çocuklar ve ailelerini hedefliyorlar Üyelerinin büyük kısmı küçük yaşta kandırdıkları kişilerden oluşan terör örgütü, İspanya'da da benzer faaliyet yürütmeye çalışıyor. Örgütün, haziran ayında Madrid'deki bir Çocuklar Günü etkinliğinde stant açarak çocuklara ebru ve boyama yaptırdığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda görüldü. ARCO Forum ve Casa Turca, Kasım 2017'de de yine çocuklara yönelik başka bir etkinlik düzenledi.