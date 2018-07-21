İspanya'da Halk Partisi yeni liderini seçti

MADRİD (AA) - İspanya'da muhafazakar Halk Partisinin (PP) yeni lideri sağcı çizgisiyle bilinen Pablo Casado oldu.
Geçen ay hükümetin düşmesinin ardından eski Başbakan Mariano Rajoy'un parti liderliğini bırakma kararı alması nedeniyle PP'de olağanüstü kongre yapıldı.
Yapılan oylamada 37 yaşındaki Casado, Rajoy döneminde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Soraya Saenz de Santamaria'yı geçerek partinin yeni lideri seçildi.
Seçimde Casado bin 701, rakibi ise bin 250 oy aldı.
- "Kralımız çok yaşa"
Sağcı çizgisiyle bilinen Casado, zafer konuşmasına, "Kralımız çok yaşa" diyerek başladı. Kral 6. Felipe'yi sonuçtan haberdar ettiğini kaydeden Casado, "Balkonlarına İspanya bayraklarını asanlar, bizden ülkenin birliğini savunmada liderliğe devam etmemizi istiyor." ifadesini kullandı.
"Hayat ve aile değerlerini" koruma sözü veren Casado, "PP, geri döndü, biz bu iç seçimden sonra geri döndük ve bir dakikayı bile kendimizden bahsederek harcamayız." diyerek bir süredir devam eden iç tartışmaların geride bırakılmasını istedi.
- Katalonya konusundaki sert tutumuyla biliniyor
Genç parti liderleri arasına katılan Casado, Katalonya konusundaki sert tutumu ile tanınıyor. Geçen ay gensorunun kabul edilmesiyle göreve gelen sosyalist hükümetin Katalonya konusunda takındığı "diyalog" yolunu eleştiren Casado, ayrıca ötanazi, kürtaj ve aile gibi konulardaki muhafazakar görüşlerini dile getirmekten kaçınmıyor.
Ülkenin önde gelen sol çizgideki gazetelerinden "El Pais", Casado'nun seçilmesini "sağa dönüş" olarak niteledi.
- Yolsuzluk davası hükümeti düşürdü
Rajoy'un kurduğu azınlık hükümeti, bazı PP üyelerinin yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından verilen gensorunun kabul edilmesiyle 1 Haziran'da düşmüştü. Bunun üzerine milletvekilliğinden istifa eden Rajoy, parti liderliğini de bırakma kararı almıştı.
İspanya'da yeni hükümeti, gensoruyu veren partinin başkanı olarak Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez kurmuştu.
İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!
Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum