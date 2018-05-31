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İspanya'da hükümet hakkında verilen gensoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Bask Milliyetçi Partisinin (PNV), İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) verdiği gensoru önergesini destekleme kararı almasıyla, hükümetin düşmesi beklentisi oluştu - Ana muhalefet partisi PSOE lideri Pedro Sanchez: - "Sayın Rajoy, zamanınız doldu. İstifa etmeye hazır mısınız? İstifa edin ve bu gensoru burada ve hemen bitsin" - Önergeyi, PNV'nin yanı sıra sol partilerden Podemos ile bağımısızlık yanlısı Katalan partileri de destekliyor - Başbakan Mariano Rajoy, görüşmenin öğleden sonraki oturumuna katılmadı

MADRİD (AA) - İspanya'da hükümet hakkında verilen güvenoyu önergesinin mutlak çoğunluğa ulaştığı, yarın yapılacak oylamayla hükümetin düşeceği belirtildi.

Temsilciler Meclisi, mahkemenin iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin yolsuzluğa karıştığına hükmetmesi nedeniyle İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) hükümet hakkında verdiği gensoru önergesini görüşmek üzere toplandı.

Ana muhalefet partisi İspanya Sosyalist İşçi Partisi PSOE lideri Pedro Sanchez, yaptığı konuşmada, Başbakan Mariano Rajoy'a hitaben, "Sayın Rajoy, zamanınız doldu. İstifa etmeye hazır mısınız? İstifa edin ve bu gensoru burada ve hemen bitsin." dedi.

Sanchez, Rajoy'un başbakan olarak kalmasının sadece İspanya için değil aynı zamanda partisi için de bir yük olduğunu savundu.

Rajoy ise istifa çağrısını reddederek, "Sandığın ve parlamentonun güvenoyuna sahipken neden istifa edeyim? Burada istifa etmesi gereken kişi sizsiniz." diye konuştu.

Başbakan Rajoy, Sanchez'in bir hükümete başkanlık yapamayacağını, çünkü seçimlerde başarılı olamadığını ifade etti.

- Bask partisi belirleyici oldu

Başbakan Rajoy, görüşmenin öğleden sonraki oturumuna katılmazken, gensorunun kabul edilebilmesi için desteğine ihtiyaç duyulan 5 sandalyeye sahip Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) lehte oy kullanacağı belirtildi.

PNV Sözcüsü Aitor Esteban, yaptığı konuşmada, yolsuzluk davasındaki kararları gerekçe göstererek, önergeye destek vereceklerini bildirdi. Esteban, sosyalist lider Sanchez'den erken seçimler için bir tarih belirlemesini de istedi

Partinin bu kararı almasında Sanchez'in Bask bölgesine bazı ayrıcalıkların tanındığı 2018 bütçesini devam ettirme sözü vermesi etkili oldu.

Böylece, gensorunun kabul edilebilmesi için gerekli olan 176 oy sınırının aşılmasının beklendiği ifade edildi. El Pais gazetesi, yarın yapılacak oylamada önerge lehinde 180 oy verileceğini yazdı.

Önergeyi, Bask partisi PNV'nin yanı sıra sol partilerden Podemos ile bağımısızlık yanlısı Katalan partileri de destekliyor.

- Gensoru

Kamuoyunda "Gürtel olayı" olarak bilinen ve bazı PP üyelerinin 1990 ve 2000'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlandığı davada 24 Mayıs'ta karara varılmıştı.

Mahkeme, PP'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan Luis Barcenas'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarından oluşan 29 kişiye yolsuzluk suçlamasıyla toplamda 351 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme, kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy'un da şahitliğinin sorgulanması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefet partisi PSOE, bunun üzerine hükümet hakkında gensoru vermiş ve Rajoy'u istifaya çağırmıştı.

Oylamada sosyalistlerin, hükümeti düşürebilmek için mutlak çoğunluk olan 176 oya ulaşması gerekiyordu. Sol partilerden Podemos önergeye destek verse de sağ çizgide yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) gensoruya karşı çıkarak erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

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