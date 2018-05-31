İspanya'da hükümet hakkında verilen gensoru

MADRİD (AA) - İspanya'da hükümet hakkında verilen güvenoyu önergesinin mutlak çoğunluğa ulaştığı, yarın yapılacak oylamayla hükümetin düşeceği belirtildi.

Temsilciler Meclisi, mahkemenin iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin yolsuzluğa karıştığına hükmetmesi nedeniyle İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) hükümet hakkında verdiği gensoru önergesini görüşmek üzere toplandı.

Ana muhalefet partisi İspanya Sosyalist İşçi Partisi PSOE lideri Pedro Sanchez, yaptığı konuşmada, Başbakan Mariano Rajoy'a hitaben, "Sayın Rajoy, zamanınız doldu. İstifa etmeye hazır mısınız? İstifa edin ve bu gensoru burada ve hemen bitsin." dedi.

Sanchez, Rajoy'un başbakan olarak kalmasının sadece İspanya için değil aynı zamanda partisi için de bir yük olduğunu savundu.

Rajoy ise istifa çağrısını reddederek, "Sandığın ve parlamentonun güvenoyuna sahipken neden istifa edeyim? Burada istifa etmesi gereken kişi sizsiniz." diye konuştu.

Başbakan Rajoy, Sanchez'in bir hükümete başkanlık yapamayacağını, çünkü seçimlerde başarılı olamadığını ifade etti.