İspanya'da hükümet karşıtı gensoru

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, mahkemenin partisinden bazı üyelerin yolsuzluğa karıştığına hükmetmesi nedeniyle hükümeti hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi öncesi istifa etmeyeceğini bildirdi.
Başbakan Rajoy, İspanya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oturumda muhalafetin sorularını yanıtladı.
İstifa edip etmeyeceği sorulan Rajoy, 2020'de sona erecek olan 4 yılık bir göreve geldiğine dikkat çekerek, "Niyetim, İspanyollar ve bu parlamento tarafından verilen yetkinin gereğini yerine getirmek." dedi.
Mahkemenin "hükümeti değil, Halk Partisini (PP) suçlu bulduğunu" söyleyen Rajoy, gensoru önergesini veren ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'i şantaj yapmak, solcu Podemos ve ayrılıkçı bölge partileriyle "Frankenstein hükümeti kurmaya çalışmakla" suçladı.
Rajoy, ayrıca muhalefetin tutumunu, 15. yüzyılda binlerce insanın yakılarak öldürülmesi kararını veren İspanyol engizisyonu lideri "Tomas de Torquemada'ın geri dönüşü" olarak niteledi.
- Gensoru
Ana muhalefet partisi PSOE'nin Rajoy'un azınlık hükümeti hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşülmesine yarın başlanacak ve oylama cuma günü yapılacak.
Oylamada sosyalistlerin, hükümeti düşürebilmek için mutlak çoğunluk olan 176 oya ulaşması gerekiyor. Podemos önergeye destek verse de, sağ çizgide yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) gensoruya karşı çıkarak erken seçime gidilmesini istiyor.
Kamuoyunda "Gürtel olayı" olarak bilinen davada bazı PP üyeleri, 1990 ve 2000'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlanıyordu.
24 Mayıs'ta mahkeme, PP'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan Luis Barcenas'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarından oluşan 29 kişiye yolsuzluk suçlamasıyla toplamda 351 yıl hapis cezası vermişti.
Mahkeme kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy'un da şahitliğinin sorgulanması gerektiği belirtilmişti.
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