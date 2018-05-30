İspanya'da hükümet karşıtı gensoru

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, mahkemenin partisinden bazı üyelerin yolsuzluğa karıştığına hükmetmesi nedeniyle hükümeti hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi öncesi istifa etmeyeceğini bildirdi.

Başbakan Rajoy, İspanya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oturumda muhalafetin sorularını yanıtladı.

İstifa edip etmeyeceği sorulan Rajoy, 2020'de sona erecek olan 4 yılık bir göreve geldiğine dikkat çekerek, "Niyetim, İspanyollar ve bu parlamento tarafından verilen yetkinin gereğini yerine getirmek." dedi.

Mahkemenin "hükümeti değil, Halk Partisini (PP) suçlu bulduğunu" söyleyen Rajoy, gensoru önergesini veren ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'i şantaj yapmak, solcu Podemos ve ayrılıkçı bölge partileriyle "Frankenstein hükümeti kurmaya çalışmakla" suçladı.

Rajoy, ayrıca muhalefetin tutumunu, 15. yüzyılda binlerce insanın yakılarak öldürülmesi kararını veren İspanyol engizisyonu lideri "Tomas de Torquemada'ın geri dönüşü" olarak niteledi.