HABER

İspanya'da Katalonya krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin, "isyan, zimmete para geçirme veya itaatsizlik" suçlamalarıyla yargılanmasına karar verildi - Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri Rovira, duruşma öncesi ülkeden kaçtı - Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un bugün tutuklanabileceği yorumları yapılıyor

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, bağımsızlık ilanı nedeniyle aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin, "isyan, zimmete para geçirme veya itaatsizlik" suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

Kararda, isyanla suçlanan ayrılıkçıların, firari Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, tutuklu eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, hükümetin diğer 7 üyesi, eski Parlamento Başkanı Carme Forcadell, tutuklu sivil toplum örgütü liderlerinden Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira olduğu açıklandı.

Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

- Firarilerin sayısı 7'ye çıktı

Bu kişilerden Rovira, mahkemeye çıkmayarak ülkeden kaçtı.

Dün parlamento üyeliğinden istifa eden Rovira, ERC'nin internet sitesinde yer alan mektubunda, "Üzgünüm ancak daha da üzücü olan susturulmuş bir hayata götürülmekti." ifadelerini kullanarak, "sürgün yolunu" seçtiğini açıkladı. Böylece, firari ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin sayısı 7'ye çıktı.

Diğer 12 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin de zimmete para geçirme veya itaatsizlikle yargılanacakları belirtildi.

- Başkan adayı tutuklanabilir

Öte yandan, bugün aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 6 ayrılıkçı Katalan siyasetçiyle ilgili karar verilmesi bekleniyor. Dün yapılan ilk turda seçilebilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamayan Turull'un tutuklanabileceği yorumları yapılıyor.

Bu durumda, iki ay içinde başka bir isim üzerinde anlaşılamazsa erken seçime gidilmek zorunda kalınacak.

- Süreç

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, 4 eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasa'nın 15'inci maddesini işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.

Yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle aralarında Puigdemont'un da olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "devlete isyan" suçlamasıyla yargılanmaları istenmişti.

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı!
Hanımağa olayında yeni detaylar ortaya çıktı!Hanımağa olayında yeni detaylar ortaya çıktı!
AİHM, Mehmet Altan kararını açıkladıAİHM, Mehmet Altan kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Carles Puigdemont İspanya Katalonya Marta Rovira

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

İlginizi Çekebilir

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.