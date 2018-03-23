İspanya'da Katalonya krizi

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, bağımsızlık ilanı nedeniyle aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin, "isyan, zimmete para geçirme veya itaatsizlik" suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi. Kararda, isyanla suçlanan ayrılıkçıların, firari Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, tutuklu eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, hükümetin diğer 7 üyesi, eski Parlamento Başkanı Carme Forcadell, tutuklu sivil toplum örgütü liderlerinden Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira olduğu açıklandı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir. - Firarilerin sayısı 7'ye çıktı Bu kişilerden Rovira, mahkemeye çıkmayarak ülkeden kaçtı. Dün parlamento üyeliğinden istifa eden Rovira, ERC'nin internet sitesinde yer alan mektubunda, "Üzgünüm ancak daha da üzücü olan susturulmuş bir hayata götürülmekti." ifadelerini kullanarak, "sürgün yolunu" seçtiğini açıkladı. Böylece, firari ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin sayısı 7'ye çıktı.

Diğer 12 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin de zimmete para geçirme veya itaatsizlikle yargılanacakları belirtildi. - Başkan adayı tutuklanabilir Öte yandan, bugün aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 6 ayrılıkçı Katalan siyasetçiyle ilgili karar verilmesi bekleniyor. Dün yapılan ilk turda seçilebilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamayan Turull'un tutuklanabileceği yorumları yapılıyor. Bu durumda, iki ay içinde başka bir isim üzerinde anlaşılamazsa erken seçime gidilmek zorunda kalınacak. - Süreç 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, 4 eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasa'nın 15'inci maddesini işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti. Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.