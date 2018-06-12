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İspanya’da mevsimlik işçilere cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

İspanya’da mevsimlik işçilere cinsel taciz iddiası

Fas İnsan Hakları Örgütü, İspanya’da mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışan Faslı kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarının araştırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Örgüt tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Güney İspanya’da mevsimlik tarım işçisi olarak tarlalarda çalışan Faslı kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarının araştırılması için Faslı yetkililerden bir komisyon oluşturulması talep edildi.

Tarım işçilerinin insan hakları ihlalleri başta olmak üzere birçok hak ihlaline maruz kaldıkları belirtilen açıklamada, bunun cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, senenin sadece belli bir zamanında çalışmak için İspanya’ya giden işçilerin çalışma şartlarını kayıt altına almak için bir sözleşme yapılması gerektiği kaydedildi.

İspanya’nın güneyinde yer alan Huelva kentinde mevsimlik işçi olarak çalışan Faslı bir kadın, tarla sahibinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile İspanyol yetkililere şikayette bulunmuştu. Yargıya intikal eden taciz iddiasına ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Fas ile İspanya arasında imzalanan anlaşma gereği 2001 yılından bu yana binlerce Faslı mevsimlik işçi tarlalarda çalışmak üzere Şubat ayından Temmuz ayına kadar İspanya’da yaşıyor.

İspanya resmi makamlarından mayıs ayında yapılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde çalışmak üzere 15 binin üzerinde mevsimlik işçinin İspanya’ya geçmesine izin verildiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya cinsel taciz Fas Mevsimlik kadın işçiler

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