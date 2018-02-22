MADRİD (AA) - Tutuklanan ya da tutuksuz yargılanan Katalan ayrılıkçıların "siyasi mahkum" olarak gösterildiği sergi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki sanat fuarından kaldırıldı.

Provokatif eserleriyle bilinen Santiago Sierra'nın "Çağdaş İspanya'da Siyasi Mahkumlar" isimli sergisi, ARCOmadrid çağdaş sanat fuarında tartışmaya yol açtı.

Ayrılıkçı girişimleri nedeniyle yargılanan 24 Katalan siyasetçi veya aktivistin yüzlerinin piksellendiği fotoğraflarından oluşan serginin kaldırılmasına karar verildi.

Fuarı düzenleyen Ifema'nın yazılı açıklamasında, "serginin, ARCOmadrid'in bir araya getirdiği diğer sanat eserlerinin görünürlüğüne zarar verdiği" savunuldu.

Sierra, yaptığı açıklamada serginin kaldırılmasının İspanya devletinin ve serginin uluslararası saygınlığına zarar vereceğini ifade etti. Sanatçı, serginin kaldırılması gerçekçesi olarak kendisine "İspanya'da siyasi mahkum olmadığının" söylendiğini aktardı.

Sergiden sorumlu galerinin sahibi Helga de Alvear, fuar yetkililerinin Katalonya meselesi nedeniyle sorun yaşamamak için böyle bir karar aldığını belirtti.