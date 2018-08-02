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İspanya'da taksici grevi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanlığının yerel hükümetlere Uber ve Cabify için tahsis edilen lisans sayısını sınırlandırma yetkisi vermesinin ardından taksiciler yeniden hizmet vermeye başladı

MADRİD (AA) - İspanya'da taksi şoförleri, hükümetin, mobil internet uygulamalarıyla özel ve ucuz ulaşım hizmeti veren Uber ve Cabify araçlarının sayılarına sınırlama getirebilmesi için yerel yönetimlere yetki verme kararının ardından geçen hafta başlattıkları grevi sonlandırdı.

Başkent Madrid ve ülkenin en turistik kentlerinden Barselona'da taksiciler, bir hafta süren grevin ardından hizmet vermeye başladı. Bu karar, konuyla ilgilenen Kalkınma Bakanlığının yerel hükümetlere Uber ve Cabify için tahsis edilen lisans sayısını sınırlandırma yetkisini vermesinden sonra alındı.

Ancak taksici federasyonları, "tedbiri elden bırakmayacakları" ve kararın bu firmalar üzerinde kontrolü sağlayamaması durumunda "sokaklara dönecekleri" uyarısında bulundu.

Taksiciler, "30 taksi başına bir Uber ve Cabify aracı" şeklinde belirlenen oranın uygulamaya konulmasını istiyor.

Geçen hafta Barselona'da başlayan grev, daha sonra başkente sıçramış ve greve diğer kentlerdeki taksiciler de destek vermişti.

Madrid ve Barselona'da kent merkezlerindeki iki caddenin kapatıldığı grevin etkisi en çok havaalanları, tren istasyonları ve hastanelerde hissedilmişti.

Ayrıca, taksicilerin saldırısı nedeniyle 2 Uber ve Cabify sürücüsü hastaneye kaldırılmış, 3 taksici de saldırı ve yol güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cabify İspanya Taksi taksici Uber

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