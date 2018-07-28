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İspanya'da taksiciler grevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen taksicilerin Barselona'da çarşamba başlattığı grev yayılarak devam ediyor - Barselona'da şehir merkezini trafiğe kapatan taksiciler, geceyi arabalarında ya da kurdukları çadırda geçirdi - Madrid'deki taksiciler sabah greve gitme kararı alırken, sadece engelliler, hamileler, bebekli aileler ve acil durumlar için sınırlı hizmet veriliyor

MADRİD (AA) - İspanya'da greve giden taksiciler grevin ana merkezi Barselona'da toplanmaya başladı.

İnternet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen taksicilerin Barselona'da çarşamba başlattığı grev, yayılarak devam ediyor.

Ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda taksi sürücüsü Barselona'da toplanırken, bunlar arasında 600 kilometre uzaklıktaki Bilbao'dan gelenler olduğu görüldü. Yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Sevilla'dan da 300 taksicinin yola çıktığı açıklandı.

Şehir merkezindeki Gran Via Caddesi'ni trafiğe kapatan yaklaşık 400 taksici, geceyi arabalarında ya da kurdukları çadırda geçirdi.

Her 30 taksiye bir Uber veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep eden taksicilere, başkent Madrid'deki meslektaşlarından da destek geldi. Madrid'deki taksiciler, sabah greve gitme kararı aldı.

Madrid Profesyonel Taksi Sürücüleri Federasyonu Başkanı Julio Sanz, taksicilerin "kendi inisiyatifleriyle" çalışmama kararı aldıklarını, Barajas Havaalanı ve Atocha Tren İstasyonu'ndan çekildikleri söyledi.

Buna karşın bazı taksicilerin, engelliler, hamileler, bebekli aileler ve acil durumlar için sınırlı hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Sanz, greve ilişkin "Şu anda Madrid'de taksi yok." dedi.

Çarşamba günü Barselona'da taksiciler, Uber ve Cabify araç ve sürücülerine saldırmış, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Bunun üzerine Uber ve Cabify, Barselona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı.

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Barselona Cabify İspanya madrid taksici Uber

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