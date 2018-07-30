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İspanya'da taksicilerin grevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Taksi şoförleri, başkent Madrid ve Barselona'da bazı yolları trafiğe kapattı - Taksi derneklerinin temsilcileri, hükümetle yapılan müzakerede kendilerine sunulan teklifin yetersiz olduğunu ancak yine de kendi meclislerinde değerlendireceklerini açıkladı

MADRİD (AA) - İspanya'da "Uber" ve "Cabify" gibi taşıma uygulamalarına sınırlamalar getirilmesi için grev başlatan taksi şoförleri, büyük şehirlerde bazı yolları trafiğe kapattı. Hükümetle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Taksicilerin grevi dolayısıyla başkent Madrid'in en uzun ve geniş caddelerinden biri olan Paseo de la Castellana, yüzlerce taksi tarafından kapatıldı. Bazı taksicilerin top oynadığı ya da güneşlendiği eylem sırasında, caddenin kullanılamamasından dolayı şehir merkezi ve civarında trafik sıkışıklığı oluştu.

Barselona'da ise El Prat Havaalanı'nda hizmet vermeyen taksicilerin şehir merkezindeki caddelerden Gran Via'daki bekleyişleri sürüyor.

Soruna çözüm bulabilmek için taksi şoförleri derneklerinin temsilcileri ile hükümet yetkilileri görüştü.

Hükümetle yapılan ve 3 saat süren müzakerelerin ardından taksi dernekleri Fedetaxi, Antaxi ve Elitetaxi'nin yetkilileri, konuyla ilgilenen Kalkınma Bakanlığının teklifinin "yetersiz ve korkutucu" olduğunu bildirdi. Greve devam etme kararında olduklarını duyuran taksiciler, yine de teklifi kendi meclislerine taşıyacaklarını bildirdi.

Bakanlık, Uber ve Cabify gibi uygulamalar için çalışan sürücülerin temsilcileri ile de görüşüleceğini açıkladı.

Ülkede taksi şoförleri, bir mahkemenin Barselona'da Uber ve Cabify gibi uygulamalara getirilen kısıtlamaları kaldırmasının ardından geçen hafta grev başlatmıştı.

Taksiciler, "her 30 taksi için bir Uber ve Cabify aracı" şeklinde belirlenen oranın da uygulamaya konulmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cabify İspanya Taksi taksici Uber

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