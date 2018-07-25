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İspanya'da Uber ve Cabify sürücülerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

Greve giden taksiciler, sınırlama getirilmesini istedikleri Uber ve Cabify gibi firmaların araç, sürücü ve yolcularına saldırdı - Saldırılarda bilincini kaybeden bir sürücü ile asit saldırısından sonra yüzünde birinci derece yanıklar oluşan başka bir sürücü hastaneye kaldırılırken, araçların camları ve aynaları kırıldı - Her iki firma da saldırıların ardından Barselona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya aldı

MADRİD (AA) - İspanya'da greve giden taksi şöförleri, Barselona'da internet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify'ın sürücülerine saldırdı.

Grev kapsamında ülkenin değişik kentlerinden çok sayıda taksi sürücüsü, turistik şehirlerin başında gelen Barselona'da toplandı.

İspanya'da faaliyet yürüten Uber ve Cabify'a getirilen sınırlamaların kaldırılmasını protesto eden taksiciler, grevin ve protestoların iki gün süreceğini açıkladı.

Sürücüler, her 30 taksiye bir Uber veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep ederken, şu anda oranın 6,7'ye bir olduğu belirtildi.

Maytap ve kornolarla seslerini duyurmaya çalışan göstericiler, hükümet binalarına yürüdü. Havaalanındaki taksiciler ise yolcu almayı reddetti.

- Sürücü, yolcu ve araçlara saldırı

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren taksi firmaları sürücülerinin oluşturduğu Unauto Derneğinin sözcüsü Eduardo Martin, Uber ve Cabify sürücüleri ve yolcularının başta otellerin önünde olmak üzere çok sayıda saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Saldırı sonrası bilincini kaybeden bir sürücü ile asit atılması nedeniyle yüzünde birinci derece yanıklar oluşan başka bir sürücü hastaneye kaldırıldı. Ayrıca araçların camları ve aynaları kırıldı.

Her iki firma da saldırıların ardından Barselona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barselona Cabify İspanya Taksi Uber

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