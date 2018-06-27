Navarra yönetimi ise restorasyon konusunda bilgilendirilmediklerini ve kendilerine bu yönde bir başvuru gelmediğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Bölge başpiskoposluğu, tepkilerin ardından, kilise papazının amacının heykelin restore edilmesi değil, "kirlenmiş yüzeyinin temizlenmesi" olduğunu duyurdu.

Kilisede yer alan, Aziz Yorgi'ye ait 16. yüzyılda yapılmış koyu renkli ahşap heykel, gerçekleştirilen restorasyonun ardından parlak renklere büründü. Aziz Yorgi'nin yüzünün pembe; atı, giysileri ve miğferinin gri; zırhı ile atının koşumlarının da kırmızıya boyandığı restorasyon tepki çekti.

İspanya'nın Navarra bölgesinin Estella kasabasında yer alan San Miguel Kilisesi, son "sanat çalışmasıyla" tüm ülkede gündem oldu.

MADRİD (AA) - İspanya'da Aziz Yorgi'yi at üzerinde gösteren 16. yüzyıldan kalma ahşap oyma heykelin restorasyonu bir yandan tepkilere bir yandan da sosyal medyada esprilere yol açtı.

- Tenten mi Woody mi?

Sanat çevreleri ve yetkililerin tepki gösterdiği çalışma, sosyal medyada ise esprilere konu oldu.

Bazı kullanıcılar, Aziz Yorgi'nin çizgi roman karekteri Tenten'e, bazıları da Oyuncak Hikayesi adlı çizgi filmdeki Woody karakterine benzediğini yazdı. Ayrıca, bir lego oyuncak ile Red Kit de verilen örnekler arasında yer aldı.

- Hz. İsa freskini akıllara getirdi

Ülke medyası Estella kasabasına akın ederken, heykelin üzeri örtüldü ve kilise de geçici olarak halka kapatıldı. Estella Belediye Başkanı Koldo Loez, başka bir İspanya kasabası Borja'da yaşanan benzer bir olaya atıfta bulunarak, "Kilisenin Borja gibi bir hac mekanına dönmesini istemiyoruz." dedi.

Borja'daki bir kilisede bulunan Ecce Homo adlı Hz. İsa freski, 2012'de cemaat üyesi yaşlı bir kadın tarafından restore edilmiş, ancak sonuç "aşırı derecede kötü" olduğu için tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

