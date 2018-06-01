HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İspanya'da yolsuzluk davası hükümeti düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) hükümet karşıtı verdiği gensoru kabul edildi - Önerge sahibi partinin lideri olarak Pedro Sanchez, ülkenin yeni başbakanı oldu - Başbakan Mariano Rajoy: "İspanya'yı bulduğumdam daha iyi bırakmak bir onur. Tüm İspanyollara teşekkür ederim. İyi şanslar"

MADRİD (AA) - İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu.

İspanya Temsilciler Meclisi, ülkedeki bir yolsuzluk davasında iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin hapis cezası alması gerekçesiyle PSOE'nin verdiği hükümet karşıtı gensoruyu oylamak üzere toplandı.

Başbakan Mariano Rajoy oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "İspanya'yı bulduğumdam daha iyi bırakmak bir onur. Tüm İspanyollara teşekkür ederim. İyi şanslar." dedi. Rajoy, gensorunun kabul edilmesiyle başbakan olacak PSOE lideri Pedro Sanchez'i de tebrik etti.

350 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde yapılan açık oylamada, gensoru 169'a karşı 180 oyla kabul edildi. Bir üye ise çekimser kalmayı tercih etti. PSOE'nin önergesini, sol partilerden Podemos ile bağımsızlık yanlısı Katalan ve Bask partileri de destekledi.

Böylece Rajoy'un 6 yıllık başbakanlığı sona ererken, 2011 seçimlerinde kaybetmelerinin ardından sosyalistler iktidara yeniden gelmiş oldu. İspanya yasaları uyarınca önerge sahibi partinin lideri olarak Sanchez, başbakanlık görevini üstlendi.

Oylama sonrası Rajoy, Sanchez'i tebrik edip parlamentodan ayrılırken, yeni başbakan uzun süre alkışlandı.

- Yolsuzluk davası

Kamuoyunda "Gürtel olayı" olarak bilinen ve bazı PP üyelerinin 1990 ve 2000'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlandığı davada 24 Mayıs'ta karara varılmıştı.

Mahkeme, PP'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan Luis Barcenas'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarından oluşan 29 kişiye yolsuzluk suçlamasıyla toplam 351 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme, kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy'un da tanık olarak dinlenmesi gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefet partisi PSOE, bunun üzerine hükümet hakkında gensoru vermiş ve Rajoy'u istifaya çağırmıştı.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
TBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmazTBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmaz
3 teker üzerinde ağır yük3 teker üzerinde ağır yük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halk Partisi İspanya İspanya Sosyalist İşçi Partisi Mariano Rajoy Pedro Sanchez PP PSOE

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!

Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.