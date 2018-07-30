İspanya'dan Avrupa'ya göçmen çıkışı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, iddiaların aksine ülkesinin "kitlesel" bir göç yaşamadığını ve Avrupa'nın düşük doğum oranı karşısında "yeni kana" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Borrell, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Madrid'deki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye gelen göçmenlerin sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzensiz göçün doğası nedeniyle korkuya neden olduğunu söyleyen Borrell ancak durumun aslında sakin olduğunu ifade ederek, "Şu anda Ürdün'deki 1,3 milyon Suriyeli mülteciye kıyasla 600 kişi kitlesel değildir." dedi.

Şu andaki göçün kontrol edilebilir düzeyde olduğunu kaydeden Borrell, "40 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke için bugüne kadar yaklaşık 20 bin göçmenden bahsediyoruz." diye konuştu.

- "Yeni kana ihtiyacımız var"

Göçmenlerin birçok ülkesinin düşük doğum oranına sahip olduğu Avrupa'ya yardımcı olabileceğine dikkati çeken Borrell, "Avrupa'nın demografik gelişimi; eğer yavaş yavaş yaşlanmakta olan bir kıtaya dönüşmek istemiyorsak yeni kana ihtiyacımız olduğunu, bu yeni kanın da bizim üreme kapasitemizden gelmediğini gösteriyor." görüşünü paylaştı.