İspanya'dan Avrupa'ya göçmen çıkışı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, iddiaların aksine ülkesinin "kitlesel" bir göç yaşamadığını ve Avrupa'nın düşük doğum oranı karşısında "yeni kana" ihtiyacı olduğunu söyledi.
Borrell, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Madrid'deki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye gelen göçmenlerin sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.
Düzensiz göçün doğası nedeniyle korkuya neden olduğunu söyleyen Borrell ancak durumun aslında sakin olduğunu ifade ederek, "Şu anda Ürdün'deki 1,3 milyon Suriyeli mülteciye kıyasla 600 kişi kitlesel değildir." dedi.
Şu andaki göçün kontrol edilebilir düzeyde olduğunu kaydeden Borrell, "40 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke için bugüne kadar yaklaşık 20 bin göçmenden bahsediyoruz." diye konuştu.
- "Yeni kana ihtiyacımız var"
Göçmenlerin birçok ülkesinin düşük doğum oranına sahip olduğu Avrupa'ya yardımcı olabileceğine dikkati çeken Borrell, "Avrupa'nın demografik gelişimi; eğer yavaş yavaş yaşlanmakta olan bir kıtaya dönüşmek istemiyorsak yeni kana ihtiyacımız olduğunu, bu yeni kanın da bizim üreme kapasitemizden gelmediğini gösteriyor." görüşünü paylaştı.
Öte yandan, İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, düzensiz göçün yönetilebilmesi için 30 milyon avroluk bütçe planlaması yapıldığı belirtildi.
Bu paranın, gelen kişinin sığınma hakkı olup olmadığının tespitine kadar, karşılama, battaniye, yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için kullanılacağı kaydedildi.
Uluslararası Göç Örgütüne göre, ocak ayından bu yana İspanya'ya deniz yoluyla 21 bin göçmen geldi ve göç girişimi sırasında 304 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'daki yeni hükümetin sert tutumu nedeniyle Libya-İtalya rotasının kullanımında yüzde 80 azalma görülürken İspanya, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin ana hedefi haline geldi.
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!
CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Okuyucu Yorumları 0 yorum