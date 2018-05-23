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İspanya'nın 2018 bütçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

İktidardaki Halk Partisinin (PP) desteğine ihtiyaç duyduğu Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) geri adım atması sayesinde büyük bir kriz ve hükümet hakkında olası bir güven oylaması önlendi

MADRİD (AA) - İspanya'nın 2018 yılı bütçesi, Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) geri adım atmasının ardından Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

İspanya Temsilciler Meclisi, geciken 2018 bütçesini oylamak üzere toplandı. 3 gün süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada bütçe, 350 üyeden 176'sının oyuyla kabul edildi.

Bu sonuçta, iktidardaki Halk Partisinin (PP) desteğine ihtiyaç duyduğu Bask bölgesi partilerinden PNV'nin geri adım atması etkili oldu.

Bütçeye destek vermek için merkezi hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme uygulamasına son vermesini şart koşan PNV, oylamadan kısa bir süre önce fikir değiştirdi.

Parlamentoda 5 sandalyeye sahip olan partiden yapılan açıklamada, PNV'nin Bask halkının çıkarlarını kendi çıkarının önüne koyarak karar aldığı, "sorumluluk" çerçevesinde "evet" oyu verecekleri duyuruldu.

Böylece, azınlık hükümetine liderlik eden Başbakan Mariano Rajoy'un karşılaşacağı büyük bir kriz ve hükümeti hakkında olası bir güven oylamasının önüne geçilmiş oldu.

- Bask bölgesine destek, emekli maaşlarına zam

PNV, desteği karşılığında Bask bölgesine yeni yatırımlar yapılmasını garanti altına aldı. Ayrıca Bask partisinin talebi üzerine emekli maaşlarında enflasyon oranlarına göre zam yapılmasına karar verildi. Yüzde 2,2 bütçe açığı hedefleyen İspanya'nın 2018'de 2,7 büyümesi bekleniyor.

Yeni bütçe, Başbakan Rajoy'un partisinin çoğunluğa sahip olduğu Senato'daki oylamanın ardından haziran ayında resmileşecek.

- Katalonya krizi

İspanya merkezi hükümeti, 27 Ekim 2017'de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanını sonrası Anayasa'nın 155'inci maddesi çerçevesinde bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamıştı.

21 Aralık'ta yapılan seçimlerde bağımısızlık yanlısı partiler az farkla hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmış, yaklaşık 6 ay süren girişimlerin ardından ayrılıkçı Quim Torra, bir oy farkla Katalonya'nın yeni başkanı seçilmişti.

Ancak bağımsızlık yanlısı faaliyetleri nedeniyle tutuklanan ya da ülkeden kaçan bazı eski bakanlara yer verdiği kabinesi merkezi hükümet tarafından kabul edilmeyince, yeni hükümet göreve başlayamamıştı.

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