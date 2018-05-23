İspanya'nın 2018 bütçesi

MADRİD (AA) - İspanya'nın 2018 yılı bütçesi, Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) geri adım atmasının ardından Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

İspanya Temsilciler Meclisi, geciken 2018 bütçesini oylamak üzere toplandı. 3 gün süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada bütçe, 350 üyeden 176'sının oyuyla kabul edildi.

Bu sonuçta, iktidardaki Halk Partisinin (PP) desteğine ihtiyaç duyduğu Bask bölgesi partilerinden PNV'nin geri adım atması etkili oldu.

Bütçeye destek vermek için merkezi hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme uygulamasına son vermesini şart koşan PNV, oylamadan kısa bir süre önce fikir değiştirdi.

Parlamentoda 5 sandalyeye sahip olan partiden yapılan açıklamada, PNV'nin Bask halkının çıkarlarını kendi çıkarının önüne koyarak karar aldığı, "sorumluluk" çerçevesinde "evet" oyu verecekleri duyuruldu.

Böylece, azınlık hükümetine liderlik eden Başbakan Mariano Rajoy'un karşılaşacağı büyük bir kriz ve hükümeti hakkında olası bir güven oylamasının önüne geçilmiş oldu.

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