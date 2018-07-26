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İspanya'nın Ceuta kentine göçmen akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

602 düzensiz göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kenti sınırlarını belirleyen 6 metrelik çitleri aştı - Sabah yapılan toplu girişimde pense, balyoz, elektrikli testere, alev spreyi, molotofkokteyli, sopa, taş, dışkı ve sönmemiş kireç kullanıldı - Olayda 132 göçmen ve 15 polis yaralandı

MADRİD (AA) - Yaklaşık 600 göçmen, sabah saatlerinde koordineli bir şekilde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kenti sınırını yasa dışı şekilde aştı.

İspanya'nın jandarma kuvveti Guardia Civil'in yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde 700-800 Sahraaltı Afrikalı, yüksekliği 6 metre olan Ceuta kentinin tel örgülerini aşmak için toplu olarak harekete geçti.

Göçmenler tel örgüleri aşabilmek için pense, balyoz, elektrikli testere, alev spreyi, molotof kokteyli, sopa, taş, dışkı ve sönmemiş kireç kullandı.

Bir kısmı Fas topraklarında durdurulan düzensiz göçmenden 602'si, çitleri geçmeyi başardı. Olayda 15 polis yaralanırken, bunlardan 5'i hastaneye kaldırıldı.

İspanyol Kızılhaçı ise, 132 göçmenin yüksek dikenli telleri aşmaya çalışırken yaralandığını ve 11'inin tedavi için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

İspanya basını, düzensiz göçmenlerin sönmemiş kireçleri sprey haline getirip polislere sıktığını, cildi yakan bu tür bir sıvının bugüne kadar ilk kez kullanıldığını yazdı.

Fas'ta yasa dışı olarak yaşayan Sahraaltı Afrikalılar, aralıklarla İspanya'nın Kuzey Afrika yerleşim bölgeleri Ceuta'yı ve Melilla'yı çevreleyen 6 metre yüksekliğindeki çitlere tırmanarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Geçmeyi başaranlar, bir süre kamplarda tutulduktan sonra ya geri gönderiliyor ya da serbest bırakılıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, bu sene şimdiye kadar 20 bini deniz üzerinden olmak üzere 22 bin 700 düzensiz göçmenin İspanya'ya ulaştığını, bunun geçen senenin aynı dönemine göre 3 kat fazla olduğunu belirtti.

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ceuta düzensiz göçmen göçmen İspanya Kuzey Afrika

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