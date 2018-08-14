İspanyol kadın, eşinin hayali için kızıyla İstanbul'dan Kahire'ye yürüyor

Zafer BARIŞ-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- İSPANYOL Gemma Gimeno Cases (56) geçen yıl ölen eşi fotoğrafçı Robert Pena Bordan’ın (58), ‘İstanbul-Kahire Yürüyüşü-Foto Safari’ hayalini gerçekleştirmek için, kızı Ginebra Pena Gimeno (29) ile birlikte İstanbul’dan yaya olarak yola çıkıp 900 kilometre yol kat ederek, Nevşehir’in Avanos ilçesine ulaştı.

​Geçen yıl ölen İspanyol Fotoğrafçı Robert Pena Bordan’ın eşi Gemma Gimeno Cases ile kızı Ginebra Pena 12 Haziran’da İstanbul’dan yola çıkıp, günde 20 kilometre yürüyerek Nevşehir’in Avanos ilçesine geldi. Babasının İstanbul-Kahire Yürüyüşü-Foto Safari’ hayalini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirten Ginebra Pena Gimeno, ‘’Babamın, İstanbul’dan yola çıkıp yürüyerek Türkiye, Lübnan, Ürdün ve İsrail’i geçtikten sonra, Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaşmak hayali vardı. İstanbul ve Kahire arasındaki yaklaşık 2 bin 500 kilometre yolu yürüyerek giderken, fotoğraflar da çekecekti ve bunları, daha sonra geçtiği şehirlerde sergileyecekti. Geçtiğimiz yıl babamı kaybettik. Annemle oturduk ve onun yasını tutmak yerine, hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık. Şimdiye kadar Türkiye’de geçtiğimiz bölgelerde çok güzel fotoğraflar çektik. Ancak daha gidecek çok yerler var. Sırtımızda 13 kilo ağırlığındaki çantalarımızla günde 20 kilometre yürüyerek Aralık ayında Kahire’de olmayı planlıyoruz. İstanbul-Kahire arasında çekeceğimiz fotoğraflarla, babamın bacakları ve gözü olacağız" dedi.

İstanbul’dan başladıkları yolculukları süresince Türk halkından yakın ilgisi gördüklerini belirten Gemma Gimeno Cases ise, "Bu yolculuğumuzu, eşim için yapıyoruz. O, bu yolculuğu gerçekleştirmeyi çok istemişti. Ancak yapamadı. Onun bu hayalini kızımla gerçekleştirmeyi kararlaştırdık ve İstanbul’dan yola çıkarak 900 kilometre yürüyüp Nevşehir’in Avanos ilçesine geldik. Bundan sonra da yolumuza planladığımız gibi devam edeceğiz. Yolumuz üzerinde fotoğrafı çekilecek çok güzel yerler gördük ve güzel fotoğraflar çektik. Yolculuğumuzu fotoğraf çekerek Kahire’de tamamlayacağız. Eşimin hayal ettiği gibi, yolculuğumuzun sonunda ise çektiğimiz fotoğrafları, geçtiğimiz şehirlerde sergilemek istiyoruz. Türk halkı gerçekten çok ilgi gösteriyor, onlara çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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