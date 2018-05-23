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İspanyol rapçi Valtonyc Belçika'ya kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Krala hakaret ve terörü övme suçlarından hakkında kesinlemiş 3,5 yıl hapis kararı bulunan Valtonyc, hapse girmesine bir gün kala Belçika'ya kaçtı

MADRİD (AA) - İspanyol rapçi Jose Miguel Arenas Beltran, şarkılarında Krala hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle aldığı 3,5 yıl hapis cezasının infazından bir gün önce Belçika'ya kaçtı.

İspanya basınına göre, şarkı sözleri ile dikkati çeken ve "Valtonyc" sahne ismiyle bilinen Jose Miguel Arenas Beltran, İspanya'dan kaçarak Belçika'ya gitti.

Hapse girmek için kendisine verilen 10 günlük süre yarın dolacak olan Arenas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "pes etmeyeceğini ve itaatsizlik göstereceğini" duyurdu.

Rapçi Arenas mesajında, "Yarın, bazı şarkılardan dolayı beni hapse atmak için kapımı çalacaklar. Yarın İspanya, bir kez daha kendini aptal yerine koyacak. Bunu kolaylaştırmayacağım. İtaatsizlik, bu faşist devlet karşısında meşrudur ve bir gerekliliktir. Kimse pes etmez." mesajını paylaştı.

Arenas'ın yarın teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği belirtildi.

- Terörü övme suçundan 3,5 yıl

İspanya Yüksek Mahkemesi, şubat ayındaki kararında Arenas'ın, şarkılardan birinde kraliyet ailesi için "hırsız" ifadesini kullanarak İspanya'da kraliyet ailesi üyelerini hakarete karşı koruyan yasayı ihlal ettiğini belirtmişti.

Arenas'ın ayrıca, İspanya'nın terör örgütü kabul ettiği ETA ve 1 Ekim Antifaşist Direniş Grubu hakkındaki şarkı sözleriyle "terörü övmek" suçunu işlediğine hükmedilmişti.

Kararda, Arenas'ın şarkılarında kral, kraliyet ailesi üyeleri ve Katalanca karşıtı bir lobinin liderliğini yapan Jorge Campos'a karşı tehditler içeren ifadeler yer aldığına dikkat çekilmişti.

Yüksek Mahkeme, bu unsurları göz önünde bulundurarak yerel mahkemenin verdiği 3,5 yıl hapis cezasını onamıştı.

Daha önce de ETA üyelerinin yanı sıra bağımsızlık girişimi nedeniyle devlete isyanla suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, 4 bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bask Yurdu ve Özgürlük ETA İspanya Miguel Arenas Beltran terör Valtonyc

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