Isparta 2. Kitap Fuarı

Isparta 2. Kitap Fuarında, birbirinden değerli 56 yazar, kitapseverlerle buluştu. Yoğunluktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta, komşu vilayetleri de dahil olmak üzere okuyan bir bölge olduğunu göstermiştir. Isparta ve çevremiz için bir bayram gerçekleşti” dedi.

Isparta 2. Kitap Fuarının hafta sonu bölümünde Başbuğ rahmetli Alparslan Türkeş döneminin Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak’tan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’na, Sinan Akyüz’den, Mirza Tazegül’e, Saygı Öztürk’ten, Engin Alan’a, Kahraman Tazeoğlu’ndan Murat Tavlı’ya, Canan Tan’dan, Sevil Atasoy’a, Doğu Perinçek’ten, Bekir Manav’a tam 56 yazar okurlarıyla buluştu.

"Isparta’da kitap fuarı"

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Isparta Kitap Fuarına binlerce kişi akın etti. Kitapseverler yayınevlerinden aldıkları kitapları yazarlarına imzalatmanın onlarla söyleşide bulunmanın keyfini yaşadı.

Isparta’da kitap bayramı yaşandığını dile getiren Yusuf Ziya Günaydın, “Kitapseverlerin fuara bu kadar ilgi göstereceklerini beklemiyordum. Bu kitap fuarına Isparta’nın yanı sıra komşu vilayetlerimiz Antalya, Burdur, Afyonkarahisar da dahil oldu. Bu fuara zevkle gelen, kitaplarla buluşan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Kitap fuarı bizim millet olarak bütünlüğümüze etki edecek tarzda, buda beni sevindiriyor. Herkesin burada yüzü gülmeye başladı. Benim de yüzüm gülüyor. İnsanlarımız içeriye sığmıyor, yine içeride bulunan kitapseverler kadar dış meydanda da yazarlarımız binlerce insana kitaplarını imzalıyor. Bu Gökkubbe büyük deniliyordu, niye bu kadar büyük yaptın diye tenkitler geliyordu, şimdi ise bu fuar alanımızın yetmediği ortaya çıktı. Keşke daha geniş yap deselerdi bana. Onun için memnunum.”dedi.

“Nüfusumuzdan fazla kişi fuara geliyor”

Fuarda 2,5 milyonun üzerinde kitap çeşidi olduğunu kaydeden Başkan Günaydın, “126 yazarımız geldi. Geçen sene 140 yayınevi vardı, bu yıl ise bu rakam 250 olarak gerçekleşti. Yazarlarımızın hepsi birbirinden değerli, her birisinin sevenleri olan yazar. Bilimsel olarak bir fuara şehrin nüfusunun yüzde 20’si gelirse çok başarılı fuar sayılır. Toplamda beklenen ziyaretçi sayısı bizim on günlük fuarımıza bir günde geldi. Bizim nüfusumuz geçen sene 217 bindi, gelen ziyaretçi sayımız 244 bin olarak gerçekleşmişti. Sanırım bu rakamı aşacağız. Türk milleti okumuyor, az okuyor deniyor. Bu beni üzüyordu. Ama şu anda diyorum ki, Isparta ve çevre komşu vilayetleri de dahil olmak üzere okuyan bir bölge olduğunu göstermiştir. Diğer şehirlerde yapılan fuarlara göre de bu imaj bizde oluştu. Okuyan bir bölge haline geldik. Kitaplar yetmiyor, her gün kolilerle takviyeler yapıldı. Isparta ve çevremiz için bir bayram gerçekleşti. Okuyan insanların bayramı. Bundan dolayı sevinçliyiz. Şu anda burada bayram var” dedi.

"Günaydın’dan imza günü"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin hizmetlerinin anlatıldığı 8 farklı kitabı ziyaretçiler için imzalayarak dağıttı. Kitap Fuarında 7’den 70’e toplumun tüm kesimleri imza törenine ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kendisine ve belediyenin yapmış olduğu yatırımlara vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

"Fuarlar kazançtır"

Isparta 2.Kitap Fuarının cumartesi günkü bölümünde Başbuğ rahmetli Alparslan Türkeş döneminin Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak’ta imza gününe katılan isimler arasında yer aldı. Çolak, “ Günaydın’ın önderliği altında böyle bir etkinliğin yapılması bir kazançtır. Bunlar Isparta’nın zenginliği olur. Belediye başkanımızı ve yetkilileri kutluyorum, Allah’tan başarılar diliyorum. Çok iyi işler yapılıyor, bunların da inşallah arkası gelecek. Çok duygulanıyorum. Üç dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi burada belediye başkanlığını kazanıyor. En önemlisi şu, iyi bir örnek belediye başkanlığı yapıyor. Halkımıza hizmet ediyor. Bu çok önemli bir şey. İnşallah belediye başkanımızın bu etkinliği başka etkinliklerle de Isparta’mızı bir kültür şehri, ciddi bir anlamda yapı haline getirileceğine inanıyorum.”ifadelerini kullandı.

"Demirel, boşuna buradan yetişmemiş"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’da 2. Isparta Kitap Fuarına katılarak imza günü düzenledi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve ailesini, belediyenin standında ziyaret eden Feyzioğlu burada bir süre sohbet etti. Feyzioğlu ardından imza günü düzenledi. Başkan Günaydın’ı ziyaretinde açıklamalarda bulunan ve fuarı değerlendiren Feyzioğlu şunları söyledi: “Çok mutlu bir andayım ve mutu bir yerdeyim. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte gerçekten birbirimize hem çok ihtiyacımız var, birbirini anlayan insanlara ihtiyacımız var, sevgiye ihtiyacımız var. Millet olmak böyle bir şey. Evlatlarımız için güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Buda kitapla olur, eğitimle olur. Şunu gururla söyleyebilirim, Isparta kitap fuarı çok genç, yeni bir fuar. Buna rağmen başkanımın özel ilgi, gayretiyle ve Isparta halkının muazzam sahiplenmesiyle bu Türkiye’nin en büyük fuarlarından birine dönüştü. Ziyaret eden sayısını nüfusa oranladığınızda 10-15 misli daha fazla. Kalabalık şehirlere göre 10-15 misli ilgi var. Demek ki, Demireller boşuna Isparta’dan yetişmemiş diyorum” şeklinde konuştu.

Isparta 2.Kitap Fuarında ayrıca Yazarlar Murat Tavlı, Sevil Atasoy, Zekeriya Efiloğlu gibi yazarlar da sevenleriyle konferans salonunda söyleşilerde bulundu. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ise yine kitap fuarı boyunca olduğu gibi cumartesi günü de yazarların bulunduğu stantları tek tek dolaşarak günün anlamına binaen kendilerine plaket takdiminde bulundu.