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Isparta Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 23:31 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivan oldu - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ise ilk turda sakatlandı

Isparta Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.

Davraz Mahallesinde semt sahasında düzenlenen etkinlikte 54'ü başpehlivan, 750 pehlivan mücadele etti. Finalde Recep Kara ile karşılaşan Mehmet Yeşil Yeşil, rakibini mağlup ederek, başpehlivan oldu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu ise ilk turda sakatlanarak güreşleri yarıda bıraktı.

Başpehlivanlık altın kemeri Yeşil'e Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından takıldı.

Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da kendisine gösterilen sevgiden dolayı duygulandığını söyledi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Yeşil, "Isparta'da öğretmenlik yapıyorum. Memleketime tayin istemedim. Çünkü Isparta'yı seviyorum. Burada huzurlu ve mutluyum." dedi.

Öte yandan Günaydın'ın 10 bin lira ihaleye açtığı Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağalığını, 332 bin lira ile iş adamı İzettin Dikmen kazandı.

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