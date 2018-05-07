HABER

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Arif Can Çetin, hayatını kaybetti.

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

Isparta Yalvaç'a bağlı Bahtiyar köyünde oturan Arif Can Çetin, dün akşam Çamharman köyünde bir nişan merasimine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Arif Can Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti.

Bir anda yere yığılan Arif Can Çetin çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Arif Can Çetin'in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek.

SON ANLARI KAMERADA

Diğer yandan Arif Can Çetin'in nişan töreninde oynarken çekildiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Arif Can Çetin, nişanlanan genç ve arkadaşlarıyla birlikte oynarken yer aldı.

'ARİF TEK ÇOCUĞUMDU'

Arif Can Çetin'in babası Murat Çetin, "Arif benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım kırıldı. Başka babaların, anaların gözyaşı dökülmesin. Bu işe bir son verilsin" dedi.

PTT'nin Gelendost şubesinde çalışan baba Murat Çetin, nişan töreni yapılan kişinin yeğeni olduğunu söyledi. Arif'in tek çocuğu olduğunu, acısının çok büyük olduğunu dile getiren Çetin, "Oğlum, lise son sınıfta okuyordu. Pırlanta gibi bir çocuktu. 2 kez umreye, 2 kez Fransa'ya gitti. Nişan takılan çocuk yeğenim olur. Onun nişanına birlikte gitmiştik. Olaydan 15- 20 dakika önce ayrılarak, ilçe merkezine döndüm. O esnada bu kazanın olduğunu duydum. Bir baba olarak bütün herkese şunu söylemek istiyorum. Eğlencenin dozunu kaçırıp, insanların geleceklerini yok etmeyin. Arif, benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım kırıldı. Başka babaların, anaların gözyaşı dökülmesin. Bu işe bir son verilsin. Acım çok büyük" diye konuştu.

Demirtaş: Seçimlerin tek sol adayıyımDemirtaş: Seçimlerin tek sol adayıyım
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta yalvaç Arif Can Çetin düğün maganda

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.