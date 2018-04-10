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Isparta Emniyeti şehit ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası, Polis Bayramı kutlamaları ile şehit ve gaziler ile ailelerine yönelik yemek düzenlendi.Türk Polis Teşkilatı’nın 173.

Isparta Emniyeti şehit ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası, Polis Bayramı kutlamaları ile şehit ve gaziler ile ailelerine yönelik yemek düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları, polis bayramı ve şehitleri anma programı kapsamında düzenlenen program çerçevesinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik yemek düzenlendi. Polisevi’nde düzenlenen yemeğe Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdür Vekili Cengiz Sağlam, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.
Günaydın, şehitlere rahmet, gaziler ve ailelerine huzurlu hayat diledi
Yemek sonrasında katılım gösteren tüm şehit ve gaziler ile yakınlarına teşekkür ve minnet duygularını ileten Günaydın, “ Türk Polis Teşkilatımızın 173. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle sizlerle bir araya geldik. Bu cennet vatanı bize yurt olarak bırakan tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz Şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum” dedi.

“Polis teşkilatımızın ortaya koyduğu çalışma, her türlü takdirin üzerindedir”
“Eğer bir ülkede huzur ve güven yok ise, o ülkede hiçbir alanda başarılı olamazsınız” diyen Vali Günaydın, “Ne ekonomik alanda, ne sosyal alanda, ne kültürel alanda gelişmemiz ve ilerlememiz, eğer huzurumuz yoksa, güven içerisinde yaşamıyorsanız, bunu sağlamamız mümkün değil. Ülkemizin ve milletimizin, huzur ve güveninin temini konusunda, polis teşkilatımızın ortaya koyduğu çalışma, her türlü takdirin üzerindedir. Polis teşkilatımızın değerli mensuplarının büyük bir çabayla ve gayretle görevlerini yapmalarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz”.

“Halkın huzur ve güveni için kendilerinden taviz veriyorlar”
Halkın huzur ve güveni için canla - başla çalışan emniyet mensuplarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Vali Günaydın, “Kendilerine çok şey borçlu olduğumuzu da buradan tekrar ifade ediyorum. Çünkü, bizim rahatımız ve huzurumuz için, kendi rahatları ve huzurlarından taviz veriyorlar, fedakarlıkta bulunuyorlar. Geceleyin nöbete gidiyorlar, eşleri evde çocuklarıyla baş başa kalıyor. Bu bir fedakarlıktır. Elbette ki bu fedakarlığı biz, millet olarak görüyoruz ve bu fedakarlığı da takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Birliktelik başarıyı getiriyor”
Vali Şehmus Günaydın şöyle devam etti:
“Bugün Polis Teşkilatımız, kahraman ordumuzla el ele vererek, ülkemiz üzerinde hesabı olanlara gereken cevabı veriyor. Bugün Afrin’de veya Cerablus’ta olsun, yurt içinde ve yurt dışında olsun, bu birliktelik başarıyı getiriyor. Terörle mücadelede, ülkemizin huzur ve güveninin sağlanmasında da başarıyı getiriyor. Biz, her iki kurumumuza da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Bunlar, görevlerini üstün bir fedakarlık anlayışıyla yerine getirdiği müddetçe de ülkemiz, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız üzerinde hesabı olanlar, her zaman olduğu gibi inşallah hüsrana uğrayacaklardır. Bu kararlılıkla, bu kutlu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Millet olarak, arzuladığımız ve istediğimiz hedeflere varmada, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar çok önemlidir.”

“Onlar bize emanet, istek ve talepleri başımızın üzerindedir”
Şehit ve gaziler ile ailelerinin devlete emanet olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, “Ben tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyor, ailelerimizin her türlü istek ve taleplerini gerek bizler, gerekse emniyet teşkilatımız tarafından veya ordu mensuplarımız tarafından dikkatle takip ediliyor. Şehit ve gazi ailelerimiz bizlere emanettir. Onların istek ve talepleri, bizlerin başımız üzerinedir” diye konuştu.

Isparta Emniyeti şehit ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu

Isparta Emniyeti şehit ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu

Isparta Emniyeti şehit ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu

Isparta Emniyeti şehit ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu

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