Isparta köylerine 20 milyon parke taşı dağıtılacak

Isparta Vali Şehmus Günaydın, muhtarlar buluşmasında köylere 20 milyon adet parke taşı dağıtılacağını söyledi.

Vali Şehmus Günaydın, köylerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her ay düzenlenen Merkez Muhtarlar toplantısında Günaydın, muhtarlarla yürütülen takım çalışmasının istenilen hedeflere ulaşmada çok büyük fayda sağladığını belirterek, muhtarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Bağımlılıkla mücadele aralıksız devam edecek”

Konuşmasında gençleri tehdit eden bağımlılık konusunda muhtarlardan çalışma yapmalarını isteyen Şehmus Günaydın, toplumda yaşayan herkesin bağımlılık sorununa el atıp, sıkıntıları asgariye indirmesi gerektiğini söyledi. Vali Günaydın, “Sorunlar karşısında elimiz kolumuz bağlı değil, yeter ki biz kararlı olalım. Biz Türkiye’de ilk olacak bir Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Bağımlıkla mücadele önemli çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğiz, ancak bu mücadelede sizlerin çok büyük yardımına ihtiyacımız var. Özellikle mahallelerde küçük çocuklara sigara satışı yapan bakkallara daha önceki toplantılarda belirttiğimiz gerekli ikazları yapmanızı istiyoruz. Bu tür satışların çok ağır cezaları var ve bunları uygulamaktan çekinmeyeceğiz” dedi.