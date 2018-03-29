HABER

Isparta ve çevresinde zirai don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Isparta ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olmak kaydıyla yarın sabah saatlerinde zirai don olayının beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Isparta ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olmak kaydıyla yarın hafif ve orta şiddette don olayının beklendiği açıklandı.

Isparta ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olmak kaydıyla yarın sabah saatlerinde zirai don olayının beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Isparta ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olmak kaydıyla yarın hafif ve orta şiddette don olayının beklendiği açıklandı. Yetkililer don olayı konusunda vatandaşları uyardı.
Meteoroloji yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.03.2018 Perşembe gecesi ile 30.03.2018 Cuma sabah saatleri arasında, Isparta çevrelerinde yer yer hafif ve orta şiddette don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Hatay'dan kahreden şehit haberi!Hatay'dan kahreden şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'nın kalbi yine çalındı!

Adana'nın kalbi yine çalındı!

Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.