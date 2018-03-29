Isparta ve çevresinde zirai don uyarısı

Isparta ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olmak kaydıyla yarın sabah saatlerinde zirai don olayının beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Isparta ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olmak kaydıyla yarın hafif ve orta şiddette don olayının beklendiği açıklandı. Yetkililer don olayı konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.03.2018 Perşembe gecesi ile 30.03.2018 Cuma sabah saatleri arasında, Isparta çevrelerinde yer yer hafif ve orta şiddette don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.