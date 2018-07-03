Isparta'da 30 kişinin içme suyundan rahatsızlandığı iddiası

Isparta Sağlık Müdürlüğü, merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde içme suyundan kaynaklı ishal salgını olmadığını bildirdi.
Büyükgökçeli köyünde 30 kişinin halsizlik, ateş, karın ağrısı gibi şikayetlerle hastanelere kaldırıldığı haberlerine ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, köyde salgın hastalıkları takip sistemi kapsamında ishal salgınının tespit edilemediği belirtildi.
İshal salgını gibi bir durumun olmadığının ifade edildiği açıklamada, "Isparta Şehir Hastanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi ve özel hastanelere başvuru sayısında anlamlı bir ishal salgını gibi bir durum yoktur. Büyükgökçeli köyümüzün içme ve kullanma suyu tahlilleri düzenli olarak il müdürlüğümüzce yapılmaktadır." denildi.
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