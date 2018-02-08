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Isparta'da 700 harbiyelinin Ankara'ya götürülme girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 9'u tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, polis kontrolünde üstleri aranarak salona alındı.

Duruşmaya, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapan tutuklu sanıklardan eski üsteğmen İlhan Çağrı Kayaoğlu, eski eğitim alay komutanı Ahmet Nazif Şahinoğlu, eski tabur komutanı yarbay Nurhan Baran, eski alay komutanı Ahmet Yıldırım, eski erkan başkanı Orhan Yılmaz, eski lojistik destek komutanı Cumhur Keyik, eski 2. komando tabur komutan vekili Seçkiner Arslan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve eski yarbay Merih Özşahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla başladı. Tutuksuz sanık Mert Can Düzgün, babasının isteği üzerine 16-17 yaşlarında FETÖ'nün cemaat evlerine birkaç kez gittiğini öne sürdü.

O yaşlarda cemaatin böyle düşünce yapısının olduğunu fark edemediğini iddia eden Düzgün, darbe girişiminin maşası olmadığını savundu.

Mahkeme Başkanı Yazıcı'nın, "Sana 'Musap' diye kod adı vermişler. Birkaç kez gidene hemen kod isim vermezler. Sen gittiğinde neler yaşadın, neler oldu anlat?" sorusu üzerine Düzgün, tüm samimiyetiyle ifadelerde bulunduğunu ve kendisine kod isim vereni tanımadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Yazıcı, tüm sanıkların esasa ilişkin savunmalarının bitmesinin ardından sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçsuz olduklarını savnarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın kararı için duruşmayı erteledi.

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21sanık 700 harbiyeli dava FETÖ ısparta

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