Isparta'da 700 harbiyelinin Ankara'ya götürülme girişimi davası

Tutuklu yargılanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve eski yarbay Merih Özşahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmaya, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapan tutuklu sanıklardan eski üsteğmen İlhan Çağrı Kayaoğlu, eski eğitim alay komutanı Ahmet Nazif Şahinoğlu, eski tabur komutanı yarbay Nurhan Baran, eski alay komutanı Ahmet Yıldırım, eski erkan başkanı Orhan Yılmaz, eski lojistik destek komutanı Cumhur Keyik, eski 2. komando tabur komutan vekili Seçkiner Arslan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma, tutuksuz sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla başladı. Tutuksuz sanık Mert Can Düzgün, babasının isteği üzerine 16-17 yaşlarında FETÖ'nün cemaat evlerine birkaç kez gittiğini öne sürdü.

O yaşlarda cemaatin böyle düşünce yapısının olduğunu fark edemediğini iddia eden Düzgün, darbe girişiminin maşası olmadığını savundu.

Mahkeme Başkanı Yazıcı'nın, "Sana 'Musap' diye kod adı vermişler. Birkaç kez gidene hemen kod isim vermezler. Sen gittiğinde neler yaşadın, neler oldu anlat?" sorusu üzerine Düzgün, tüm samimiyetiyle ifadelerde bulunduğunu ve kendisine kod isim vereni tanımadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Yazıcı, tüm sanıkların esasa ilişkin savunmalarının bitmesinin ardından sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçsuz olduklarını savnarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın kararı için duruşmayı erteledi.