HABER

Isparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:37 | Son Güncelleme

ISPARTA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti'liler kutlama yaptı.Cumhurbaşkanı ve 27.

Isparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlaması

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti'liler kutlama yaptı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Isparta'daki Ak Parti'lilerin kutlaması parti binası önünde başladı. Seçim sonuçlarını buradan takip eden partililer yöneticilerle birlikte büyük sevinç yaşadı.
Kutlamalar daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda devam etti. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalara partililer Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla katıldı.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlamasıIsparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlamasıIsparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlaması

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Aydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldüAydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldü
Afyonkarahisar'da seçim kutlamasıAfyonkarahisar'da seçim kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.