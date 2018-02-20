Isparta'da darbeci askerlerin yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, duruşmaya gelen ByLock analiz raporları, HTS kayıtları ve bazı tanıdık beyanlarını okudu. Sanıklardan ikisi hakkında "Mor beyin" incelemesi yapıldığı ve bu listede adlarının olmadığı belirlendi.

Bazı sanıklar ve avukatları, bu raporlara ilişkin beyanlarda bulundu. Sanıklar, ByLock kullanmadıklarını iddia etti.

Analiz raporlarına göre, tutuklu sanık eski tümgeneral Metin Akkaya'nın odasındaki bilgisayardan 17-25 Aralık döneminde cemaat ve FETÖ firarisi Emre Uslu hakkındaki haberleri takip ettiği belirlendi.

Söz alan sanık Akkaya, Eğirdir'de göreve 2014 yılında başladığını ve o tarihte Eğirdir'de bulunmadığını öne sürdü.

Mahkemede sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti duruşmaya yarına kadar ara verdi.