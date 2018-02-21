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Isparta'da darbeci askerlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 20:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada sanık avukatları esasa ilişkin beyanlarda bulundu. Avukatların beyanlarını tamamlamasının ardından sanıkların esasa ilişkin savunmalarına geçildi.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklara savunmalarda tekrara düşmemeleri gerektiğini belirterek, "Savunma hakkınızı kötüye kullanmadan, öz bir şekilde yapın" ikazında bulundu.

Sanık eski tümgeneral Akkaya, mahkemeye gelen HTS kayıtlarındaki görüşmelerin genellikle askerlerle yapıldığını söyledi.

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Akkaya, 15 Temmuz gecesi birliğin güvenliğinin alınmasının dışında emir vermediğini iddia etti.

Akkaya, "Olay gecesinden sabaha kadar darbe karşıtı olduğum kamera kayıtlarında, delillerde ve beyanlarda ortaya çıkmıştır. ByLock kullanmadım, Bank Asya'da hesabım yok. Ben FETÖ'cü değilim. Hayatım boyunca Atatürk ilkelerine bağlı bir yaşamım oldu. Bir gecede vatan haini ilan edilmek ağır. Darbe maksatlı bir iş yapmadım. Eğirdir'de, birliğimizde o gece darbeye yönelik hiçbir şey yapılmamış, silah bile sıkılmamıştır." iddiasında bulundu.

Sanık eski Kurmay Başkanı albay Devran Çetinkaya ise duruşma başından beri bazı tanık beyanları yüzünden şüpheli duruma geçtiğini ve bu durumdan ötürü günah keçisi seçildiğini öne sürdü.

"Darbenin olacağını önceden biliyordu" beyanlarına karşılık savunma yapan Çetinkaya, bu beyana katılmadığını, buna ilişkin somut delilin olmadığını iddia etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Çetinkaya, "Ben başından beri bir asker nasıl davranırsa öyle davrandım. Eğirdir'de darbeye yönelik hiçbir çalışma olmadı. O gece kimsenin arkasından iş çevirmedim. Isparta'da hiç hazırlık olmamasına rağmen 'Kışlalarda bir hazırlık yapılıyor' algısı oluşturuldu. Bunlara katılmıyorum ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

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