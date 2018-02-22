HABER

Isparta'da darbeci askerlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 kişinin yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti kararını yarın açıklayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılananlardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tümgeneral Metin Akkaya, Kurmay Başkanı albay Devran Çetinkaya, Bölük Komutanı yüzbaşı Salih Kolcu ve Personel Şube Müdürü Ali Akpınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda tutuklu sanıkların esasa ilişkin savunmaları tamamlandı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise savunmalarında, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek beraat talep etti.

- Son sözleri soruldu

Mahkeme Başkanı, dosyada sona gelindiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi dava FETÖ harbiyeli ısparta

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

PÖH'ler Bitlis'ten Afrin'e uğurlandı

PÖH'ler Bitlis'ten Afrin'e uğurlandı

Köse’nin Sesi gazetesinden Afrin duyarlılığı

Köse’nin Sesi gazetesinden Afrin duyarlılığı

Son dakika... Kışlada yangın: 7 asker dumandan zehirlendi

Son dakika... Kışlada yangın: 7 asker dumandan zehirlendi

Ayvalık’ta ilginç defin

Ayvalık’ta ilginç defin

Cuma namazı saat kaçta? İşte 23 Şubat Cuma diyanete göre il il namaz saati

Cuma namazı saat kaçta? İşte 23 Şubat Cuma diyanete göre il il namaz saati

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.