Isparta'da darbeci askerlerin yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılananlardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tümgeneral Metin Akkaya, Kurmay Başkanı albay Devran Çetinkaya, Bölük Komutanı yüzbaşı Salih Kolcu ve Personel Şube Müdürü Ali Akpınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda tutuklu sanıkların esasa ilişkin savunmaları tamamlandı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise savunmalarında, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek beraat talep etti.

- Son sözleri soruldu

Mahkeme Başkanı, dosyada sona gelindiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.