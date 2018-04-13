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Isparta'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, yakalandı

Isparta'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan C.A'nın Şarkikaraağaç ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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