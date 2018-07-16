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Isparta'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:49 | Son Güncelleme

ISPARTA’da, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Saat 21.00'de Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar meydanda Türk bayraklarını sallayarak büyük coşku yaşadı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

OTOMOBİLİNİ TANK YAPTI

Eğirdir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaş kent meydanına akın etti. Meydana kurulan sahnede Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve dua edildi. Etkinliğe tanka benzettiği otomobiliyle katılan Burak Dikbaş ise yoğun ilgi gördü. Üzerine ‘Halkın tankı’, ‘Halk Özel Harekat-HÖH’ yazısının yer aldığı araç önünde birçok vatandaş fotoğraf çektirdi.

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