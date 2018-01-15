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Isparta'da ecza deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Deponun bodrum katında çıkan yangında, ilaç ve tıbbi malzemeler büyük oranda zarar gördü

Isparta'da bir ecza deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki ecza deposunun bodrum katında yangın çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangına 4 araçla müdahale etti.

Bu sırada tedbir alan polis ekipleri de ecza deposunun bulunduğu 4 katlı binayı boşalttı.

Bir süre sonra alevleri söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Büyük oranda zarar gören ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu depoda, hasar oluştu.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

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