Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Eğirdir Gölü'nün kuzeyine düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit olduğu öğrenildi.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ
Kazada Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Astsubay Ömer Kadir Arlı şehit düştü. Binbaşı Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
"UÇAĞIN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNE ŞAHİT OLDUK"
Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkara köyündeki kazanın yaşandığı bölgede, askeri yetkililerin incelemeleri sürüyor. Enkaz alanına ulaşılabilen yol, güvenlik görevlileri tarafından kesilmiş durumda. Kazanın ardından arama çalışmalarına katılan köylülerden Özkan Gemici, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Gemici, kaza haberini kahvehanede otururken aldıklarını, ardından köye 12 kilometre uzaklıktaki kazanın yaşandığı tepeye gittiklerini belirtti.
Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti. Köye yakın dağlık arazide uzun süre uçağın enkazını aradıklarını kaydeden Gemici, şöyle konuştu:
"Olay yerine vardığımızda askeri helikopterlerin şehitlerimizin cenazelerini aldığını gördük. Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı. Araçla gitmek mümkün değildi."
"KAZANIN OLDUĞU SAATE İLİŞKİN NET BİLGİ VEREMEM"
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü belirtti. Uçağının 3 mürettebatının da şehit olduğunu vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:
"AFAD ve jandarma ekipleri çok kısa sürede enkaza ulaştı. Özellikle köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldular. Şehitlerimizin Yalvaç Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri yapılıyor. İşlemlerin ardından Eskişehir'e götürülecek. Arama kurtarma faaliyetleri çok kısa sürede tamamlandı. Uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, çok kısa sürede buldu. Kazadan çok kısa süre sonra olay yerine intikal etti."
Şehitlerin naaşının görevliler tarafından enkaz alanından alındığını aktaran Vali Günaydın, "Şehitlerimizin otopsi işlemleri bitmek üzere. Kazanın olduğu saate ilişkin net bilgi veremem. Kara kutusuna ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik araştırmalar sürüyor. Kaza anında ve sonrasında o bölgede sis olduğu söyleniyor ama teknik ekibin çalışmasından sonra net bir açıklama yapılır. Başımız sağ olsun." diye konuştu.
AİLELERİNE ACI HABER ULAŞTI
Binbaşı Ümit Karamustafa
Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağının Isparta Yalvaç'ta düşmesi sonucu şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa’nın Ordu’nun Fatsa ilçesindeki baba evine acı haber verildi.
Binbaşı Ümit Karamustafa’nın şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti. Şehit haberini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve protokol üyeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan evlerine giderek acılı haberi baba Sebahattin Karamustafa’ya verdiler. Aldıkları şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit düşen Binbaşı Karamustafa’nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Astsubay Ömer Kadir Arlı
Uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın annesin yaşadığı Meydan Mahallesi Yazar Sokak’ta bulunan eve acı haber ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkanın zile bastığını gören anne, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti.
Anne askeri erkana ‘Neden geldiniz?', 'Ne oldu?’ sorularını sormasına üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar ‘Hava anne ziyaretine geldik’ diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi.
Askeri erkan ve 112 Acil Sağlık ekipleri eşi Berna Arlı’ya şehit haberini verdi. 8 yaşındaki kızı Duru Arlı, okuldan geldiği sırada babasının şehit haberini öğrendi. Şehidin 4 yaşında Ömer isimli bir oğlunun da olduğu öğrenildi. Acı haberi alan aile yakınları şehidin evine gelmeye başladı.
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