Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti. Köye yakın dağlık arazide uzun süre uçağın enkazını aradıklarını kaydeden Gemici, şöyle konuştu:

Kazada Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Astsubay Ömer Kadir Arlı şehit düştü. Binbaşı Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Eğirdir Gölü'nün kuzeyine düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit olduğu öğrenildi.

"Olay yerine vardığımızda askeri helikopterlerin şehitlerimizin cenazelerini aldığını gördük. Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı. Araçla gitmek mümkün değildi."

"KAZANIN OLDUĞU SAATE İLİŞKİN NET BİLGİ VEREMEM"

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü belirtti. Uçağının 3 mürettebatının da şehit olduğunu vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"AFAD ve jandarma ekipleri çok kısa sürede enkaza ulaştı. Özellikle köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldular. Şehitlerimizin Yalvaç Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri yapılıyor. İşlemlerin ardından Eskişehir'e götürülecek. Arama kurtarma faaliyetleri çok kısa sürede tamamlandı. Uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, çok kısa sürede buldu. Kazadan çok kısa süre sonra olay yerine intikal etti."

Şehitlerin naaşının görevliler tarafından enkaz alanından alındığını aktaran Vali Günaydın, "Şehitlerimizin otopsi işlemleri bitmek üzere. Kazanın olduğu saate ilişkin net bilgi veremem. Kara kutusuna ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik araştırmalar sürüyor. Kaza anında ve sonrasında o bölgede sis olduğu söyleniyor ama teknik ekibin çalışmasından sonra net bir açıklama yapılır. Başımız sağ olsun." diye konuştu.